Schimbare în Guvernul Tudose! Lider PSD, despre ce s-ar putea întâmpla după demisia ministrului Apelor și Pădurilor

Foto: gov.ro

Preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a declarat miercuri că în mod normal înlocuirea Doinei Pană, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor şi Pădurilor, ar trebui hotărâtă în şedinţa conducerii partidului, dar având în vedere că liderul social-democraţilor, Liviu Dragnea, a anunţat o restructurare a Guvernului, este posibil ca acest portofoliu să treacă la Ministerul Mediului.



"Da, e foarte adevărat că doamna Pană are probleme de sănătate. Doamna ministru Pană a tot ţinut, dar noi am rugat-o să rămână. A avut probleme şi noi am rugat-o să rămână, să rămână ca să încheiem bugetul şi tot, a făcut nişte eforturi foarte mari, are probleme de sănătate. În mod normal, pentru înlocuirea sa ar trebui întrunit CEx-ul PSD, dar ţinând cont că domnul preşedinte Dragnea a anunţat o restructurare a Guvernului înainte, în 2017, probabil va discuta cu premierul şi cu forurile competente din partid vizavi de ceea ce doresc şi cum dorim să arate noul Guvern. Din ce înţeleg eu, un Guvern mai suplu, cu ministere mai puţine. E posibil ca acest minister să treacă la Mediu (Ministerul Mediului - n.r.). Deocamdată nu am discutat (despre convocarea CEx - n.r.), abia astăzi a început munca", a declarat Bădălău pentru Agerpres.



Ministrul Apelor şi Pădurilor, Doina Pană, a demisionat din funcţie, invocând motive de sănătate.



Ea a preluat mandatul la Ministerul Apelor şi Pădurilor la 29 iunie 2017 în Guvernul Tudose.