Schimbări în călătoriile cu avionul începând de astăzi. Primul aeroport din România care aplică noul sistem EES

EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE. Foto: Getty Images

De azi începe utilizarea în Uniunea Europeană a sistemului automat de înregistrare la frontieră. Aeroportul din Sibiu este primul care implementează noul sistem.

Începând de duminică, Aeroportul Sibiu devine primul din România cu control de frontieră electronic prin Sistemul EES, fără ștampilă pe pașaport.

Poliţia de Frontieră anunţă că, din 12 octombrie 2025, Uniunea Europeană va activa Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un nou instrument electronic de control la frontiere.

În România, implementarea va fi realizată treptat.Sistemul este operaţionalizat în România începând cu punctele de trecere a frontierei Midia (jud. Constanţa), Stânca (jud. Botoşani), Naidaş (jud. Caraş-Severin), Sighet (jud. Maramureş) şi Aeroport Sibiu, urmând să fie extins gradual şi în celelalte puncte de trecere a frontierei în următoarea perioadă (maximum 170 de zile).

"Începând de duminică, 12 octombrie 2025, ora 10:30, la Aeroportul Internaţional Sibiu devine operaţional Sistemul de Intrare/Ieşire (EES - Entry/Exit System), parte din noul cadru european de gestionare a frontierelor externe ale UE. Aeroportul Internaţional Sibiu este primul aeroport din România care implementează acest sistem, având capacitatea de a integra tehnologii moderne de control la frontieră datorită echipamentelor performante existente şi de a asigura un nivel ridicat de eficienţă şi siguranţă în procesarea pasagerilor, contribuind totodată la fluidizarea fluxurilor de pasageri la controlul de frontieră", se arată în comunicatul AIS.

Cum funcționează EES

EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care intenționează să efectueze șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile). Sistemul va înregistra data și locul de intrare și ieșire pentru cetățenii NON-UE, va colecta date alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) și va calcula automat durata șederii legale, a comunicat Poliţia de Frontieră Română.

Pe durata perioadei de tranziție (aproximativ 6 luni), pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual. Implementarea sistemului urmărește realizarea unui control mai sigur și eficient, înlocuind treptat ștampilarea manuală a documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulație existente.

La prima intrare, după activarea sistemului, vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de așteptare la frontieră.

Amprentarea prin sistemul EES se aplică cetățenilor țărilor NON-UE, cu excepția copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă și a deținătorilor de permise de ședere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE.

Datele vor fi păstrate timp de 3 ani (sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depășirii duratei legale de ședere), cu respectarea strictă a legislației europene privind protecția datelor.