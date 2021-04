Ședință la Prefectură. Noi măsuri adoptate de autorități | DOCUMENT

sursa: Antena 3

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență s-a întrunit pentru a discuta despre toate măsurile care au fost luate de Guvern pe 27 martie. Este vorba despre acele măsuri prin care la ora 18.00 se închid magazinele în zile de vineri, sâmbătă și duminică, unde rata de infectare este peste 7.00 la mie.

În această situație, de asemenea, după ora 20.00, românii trebuie să stea în casă și pot circula doar în baza unei declarații pe propria răspundere.

"Practic, Comitetul Municipal trebuie să ia în discuție toate aceste măsuri, chiar dacă acestea au fost validate de Executiv și Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Vor analiza toate aceste măsuri și le vor validat, practic. Rămâne de văzut dacă se discută și noi măsuri care ar putea fi aplicate în situația în care ar crește numărul cazurilor.

Însă, în acest context, mai întâi ar trebui ca ele să fie discutate în Guvern și în Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Așadar, astăzi avem parte de o validare a măsurilor care au fost luate de Executiv în luna martie. Vorbim despre programul magazinelor, în primul rând, care este limitat până la ora 18.00 și rămânerea în case la ora 20.00", a explicat reporterul Antena 3 Alina Sorocean.

Redăm mai jos conținutul hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență:

Art. 1. Se constată că la nivelul Municipiului București rata de incidență

cumulată la 14 zile, în data de 10.04.2021, ora 10:03 este de 6,39/1000 de locuitori

fapt pentru care, începând cu data de 11.04.2021 ora 00:00 se dispun următoarele

măsuri pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia sau la

atingerea pragului de 7,5/1000 de locuitori:

Art. 2 (1) Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este interzisă

în intervalul orar 22,00 - 5,00 în zilele de luni până joi, și în intervalul orar 20.00 –

05.00 în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, cu condiția menținerii incidenței

cumulată la cel mult 7,5/1000 de locuitori, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și

locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală, care nu poate fi amânată și nici

realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente sau

pentru efectuarea vaccinului conform programării;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau

efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada

interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte

mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice

altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului,

asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui

membru de familie;

e) părăsirea domiciliului pentru protejarea vieții sau integrității fizice în

cazul unui pericol grav și iminent, cu apelarea Sistemului Naţional Unic

pentru Apeluri de Urgenţă – 112.

Pentru verificarea motivului deplasării, în interes profesional, persoanele

sunt obligate să prezinte, la cererea autorităților abilitate, legitimația de

serviciu/adeverința eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere.

Pentru verificarea deplasărilor în interes personal sunt obligate să prezinte

declarația pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru deplasarea către centrul de vaccinare, persoanele sunt obligate să

prezinte dovada programării.

(2) Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată pe o

perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.

Art 3. (1) Programul operatorilor economici care desfașoară activități de

comerț/prestări servicii în spații închise și /sau deschise, publice și/sau private, se

poate desfășura în intervalul 05.00 – 18.00 în zilele de vineri, sâmbata și duminica.

În zilele de luni – joi, programul poate fi desfășurat în intervalul orar 05.00 –

21.00, cu condiția menținerii incidenței cumulată la cel mult 7,5/1000 locuitori.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00 - 05,00 în

zilele de luni până joi, respectiv 18.00 – 05.00 în zilele de vineri, sâmbătă

duminică, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatori economici cu

activitate de livrare la domiciliu.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice,

benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și

operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează

autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul

conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care

utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot

desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de

protecție sanitară.

(4) Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată pe o

perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.

Art. 4. Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1), în data de 23.04.2021,

operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări servicii în spaţii

închise şi/sau deschise, publice şi/sau private îşi pot organiza şi desfăşura activitate

în intervalul ora 05.00 – 20.00.

Art. 5. (1) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în

spații închise, în domeniul sălilor de sport/fitness.

(2) Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub

3,5/1.000 de locuitori.

Art. 6. Accesul clienților în cadrul centrelor comerciale în care își

desfășoară activitatea mai mulți agenți economici, de tip mall, se va realiza astfel

încat să se asigure menținerea distanței fizice de minimum 2 metri și cu asigurarea

unei suprafețe de minimum 7 m.p./persoană, cu respectarea tuturor prevederilor

Ordinului Comun al Ministrului Sănătății și Ministrului Economiei, Energiei și

Mediului de Afaceri nr.1088/1910 din 2020.

Art. 7. Accesul în piețele agroalimentare și în piețele volante se face cu

respectarea distanțării de minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a

depăși 50% din capacitatea maximă a pieței, cu aplicarea prevederilor Ordinului

comun 335/2020 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerului Sănătății și

Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 8. (1) STB SA va monitoriza permanent gradul de încarcare a

mijloacelor de transport pe care le deservește, în scopul diminuării aglomerației din

vehicule și stații, mai ales la orele de vârf.

(2) Se va respecta circuitul de urcare/coborare în mijlocul de transport,

accesul pasagerilor realizându-se prin ușa din față, iar coborarea pe ușa din spate.

(3) STB SA va informa călătorii cu privire la obligativitatea purtării corecte

a măștii de protecție și a evitării consumului de produse alimentare în mijloacele de

transport în comun, prin mijloace audio – video și prin afișare în mijloacele de

transport în comun.

Art. 9. Metrorex SA va informa și îndruma publicul călător prin stațiile de

sonorizare despre situațiile de aglomerare apărute și îl va informa asupra

obligativității de a păstra distanțarea fizică și de a purta corect masca de protecție.

Art. 10. În unitățile de învățământ participarea la ore se desfășoară astfel:

(1)Cu prezență fizică pentru:

- toți preșcolarii și elevii din învățământul primar,

- elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a și elevii din anii terminali din

învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor

de protecţie, până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculați

în respectivele clase terminale;

Este permisă organizarea cu prezența fizică în unitățile de învățământ a

următoarelor activități:

- simulările examenelor naționale și a examenelor pentru anii terminali;

- evaluările naționale.

(2)Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de

studiu.

Art.11. (1) Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care

desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor

alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi

cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și în interiorul altor spații publice

închise care au acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi

pereți, indiferent de faptul că sunt construcții cu caracter temporar sau permanent.

(2) Se interzice activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor,

pensiunilor sau altor unităţi de cazare, cu excepția deservirii persoanelor cazate în

interiorul acestor unități.

(3) Este permisă prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi

băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul

clădirilor, în aer liber, precum și în spațiile publice dacă au un tavan și un singur

perete cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a

maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite şi cu respectarea

măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii,

ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(4) Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi

băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

(5) Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.

(6) Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în

domeniul jocurilor de noroc, cu excepția desfășurării activității de comercializare a

biletelor de tip LOTO, pariuri și loz, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Art 12. (1) Este interzisă organizarea şi desfăşurarea activităţii cu publicul în

cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, inclusiv celor de

tipul drive-in.

(2) Este interzisă organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor,

concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale

Art. 13. Este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul

și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile

publice

Art. 14. Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse

este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr.55/2020.

Art.15. În funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul Municipiului

București se vor putea institui măsuri suplimentare, cu respectarea normelor legale

în vigoare.

Art.16. Prezenta hotărâre va fi transmisă, prin grija Secretariatului Tehnic

Permanent, membrilor Comitetului Municipiului București pentru Situații de

Urgență, în vederea punerii în aplicare și către DSU, conform art.23 lit.e) din OUG

nr. 21/2004 , pentru informare. Totodată, se va aduce la cunoștința publicului prin

transmiterea unui comunicat de presă și publicarea pe pagina de internet a

Instituției Prefectului – Municipiul București.

Președintele

Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgentă

PREFECT

Alin – Bogdan STOICA"

