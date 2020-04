Șeful militar al Armatei Române: Două spitale de campanie, Armata patrulează în orașe

”Continuăm să ne îndeplinim atribuțiile constituționale. Potrivit Constituției, armata e subordonată exclusiv dorinței poporului. Noi sprijinim atât cât putem Ministerul de Interne, Ministerul Sănătății și toate organele administrației publice centrale și locale în lupta cu coronavirus.

Potrivit decretului Președintelui României pentru instituirea stării de urgență misiunile Armatei au constat de la început în sprijin acordat la cerere MAI pentru asigurarea Securității unor obiective sau zone, misiuni de transport, personal, echipamente și materiale, misiuni de traij epidemiologic.

Am pus la dispoziție capabilitățile de transport, am executat mai multe misiuni de transport persoane și transport materiale din zone din Europa. Am adus prin zboruri peste 200.000 de costume de protecție.

Contribuim la executarea testelor pentru depistarea persoanelor cu coronavirus.”, a spus șeful militar al Armatei Române.

Continuarea în materialul video de mai jos: