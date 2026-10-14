Șeful Permiselor Ilfov a fost reținut de DNA. Lua mită între 100 și 600 de euro ca să fraudeze examenele auto. Imagini de la flagrant

Grupul ar fi avut o structură organizată pe trei paliere, cu roluri bine determinate. Foto: captură DNA/Facebook.com

Mai mulți angajați de la Serviciul Regim Permise Ilfov, în frunte cu directorul, fraudau examenele de conducere în schimbul unor sume între 100 și 600 de euro. Procurorii DNA l-au reținut miercuri pe șeful SPCRPCIV Ilfov, Mihai Niță, într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional și luare de mită. Tot în acest dosar a mai fost reținut un inspector de poliție și un subinspector a fost plasat sub control judiciar.

DNA a anunțat, miercuri, că procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu ziua de marți, a lui Mihai Niță, șef al SPCRPCIV Ilfov, cu gradul profesional de subcomisar de poliție, pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată (36 de acte materiale).

DNA a publicat imagini de la un flagrant organizat de procurorii anticorupție la Serviciul Regim Permise Ilfov:

În același dosar, a fost reținut și Cosmin Dobre, coordonator al Compartimentului regim permise de conducere și examinări din cadrul SPCRPCIV Ilfov, cu gradul profesional de inspector principal de poliție, pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată (14 acte materiale).

Miercuri, cei doi vor fi prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, a anunțat DNA.

Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu ziua de marți, față de Dan-Mircea Grigore, subinspector de poliție în cadrul SPCRPCIV Ilfov, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită.

„În cauză, se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane, agenți de poliție și instructori ai școlilor de șoferi, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită în formă simplă sau continuată și dare de mită”, a transmis DNA într-un comunicat de presă.

Programări peste rând și examene fraudate

Potrivit procurorilor, în cursul anului 2026, Mihai Niță ar fi inițiat și constituit un grup infracțional organizat, format din angajați ai SPCRPCIV Ilfov și instructori auto, în scopul săvârșirii unor infracțiuni de corupție.

Grupul ar fi avut o structură organizată pe trei paliere, cu roluri bine determinate.

„Palierul examinatorilor, structurat în două categorii, respectiv intermediari și facilitatori, era format din examinatori din cadrul SPCRPCIV Ilfov, care ar fi avut rolul de a facilita promovarea probei practice pentru obținerea permisului de conducere prin diverse metode aparent legale sau dificil de probat, precum alegerea unor trasee care să nu pună probleme candidaților, acționarea pedalelor autoturismului (frână sau ambreiaj) în timpul examenului, fără consemnarea intervenției, ori neconsemnarea unor abateri sau greșeli comise de candidați”, arată procurorii.

Membrii palierului instructorilor auto ar fi avut rolul de a identifica persoane interesate de programarea preferențială, „cu celeritate”, la proba practică, precum și de a colecta bani de la alți instructori sau de la elevii școlilor de șoferi, în schimbul facilitării promovării examenului, iar sumele astfel colectate ar fi fost remise ulterior examinatorilor sau de Mihai Niță, în calitate de șef al serviciului, indică DNA.

Cu privire la palierul lucrătorilor de la ghișee, anchetatorii spun că ar fi fost format din angajați ai serviciului care ar fi sprijinit activitatea grupului prin programarea preferențială, „peste rând”, a unor persoane la proba practică, precum și prin urgentarea soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și emiterea certificatelor ori a plăcuțelor de înmatriculare, în schimbul unor sume de bani destinate acestora sau altor membri ai grupului.

Au primit șpăgi între 100 și 600 de euro

„Astfel, în perioada ianuarie - august, inculpatul Mihai Niță ar fi primit, în mod repetat, de la mai multe persoane, sume de bani cuprinse între 100 de lei și 600 de euro, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, constând în suplimentarea locurilor disponibile, coordonarea activității subordonaților în vederea facilitării programării și promovării probei practice pentru obținerea permisului de conducere, precum și a urgentării soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și eliberarea altor documente la ghișeu”, precizează procurorii.

DNA mai menționează că, în perioada martie - august, Cosmin Dobre ar fi primit, în mod repetat, de la mai multe persoane, sume de bani cuprinse între 100 și 700 de lei, precum și alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, constând în coordonarea activității subordonaților în vederea facilitării programării și promovării probei practice pentru obținerea permisului de conducere, precum și a urgentării soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și eliberarea altor documente la ghișeu.

„La data de 30 martie, inculpatul Dan-Mircea Grigore ar fi primit o sumă de bani de la o persoană, în schimbul facilitării promovării de către un candidat a probei practice pentru obținerea permisului de conducere, susținută în aceeași zi”, susțin anchetatorii.