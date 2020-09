Șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu, și-a anunțat demisia

”Vă rog să îmi permiteți ca de astăzi să mă retrag din funcția de inspector general al Poliției Române, să rămân ofițer de poliție și să îmi îndeplinesc sarcinile care îmi vor fi încredințate”, a spus Vasilescu.

Acesta a subliniat că și-a făcut datoria cu bunăcredință și integritate profesională.

„Atât ca ofițer de execuție, cât și ca manager mi-am făcut datoria cu onoare și bună credință, integritate profesională, fiind principiul care m-a ghidat în întreaga carieră. În ultimul timp am constatat un atac mediatic concertat asupra Poliției Române și Ministerului AI într-o per în care țara are nevoie de liniște și conjugarea tuturor eforturilor pentru protejarea cetățenilor”, adăugat Vasilescu.

Decizia lui Liviu Vasilescu vine în urma scandalului legat de întâlnirea cu lideri ai clanului Duduianu.

Conducerea Poliției Române a spus, după izbucnirea scandalului, că s-a întâlnit cu interlopii pentru a se asigura că populația nu va fi în pericol odată cu desciderea în stradă a peste 3.000 de persoane care urmau să ia parte la înmormântarea șefului unuia din clanurile interlope.

Liviu Vasilescu a dezvăluit, într-un interviu exclusiv acordat jurnalistei Antena 3 Adina Anghelescu, de ce a fost nevoie să meargă personal pentru a discuta cu reprezentanții clanului Duduianu.

”Aveam informații că urmau să vină mulți din zona familiei și nu numai și am apelat la elementul-surpriză. Să devansăm ora înmormântării pentru ca tot ce pregătiseră ei să nu mai aibă loc. Am vrut să evităm să iasă scandal în stradă și îmbolnăviri.

Noaptea am trimis un mesaj ca un reprezentant al familiei să vină ca să i să transmită că înmormântarea trebuie să înceapă la ora 8.00, că nu putem permite să avem aglomerare de persoane, să iasă poate lupte de stradă, scandal și mai ales transmiterea virusului. Iar rezultat este că nu am avut nici scandal și nici nu am avut îmbolnăviri în masă”, a spus Liviu Vasilescu, șeful Poliției Române.