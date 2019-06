Senatorul Daniel Zamfir: „Presiunea constantă pe care Mugur Isărescu a făcut-o asupra Guvernului a dat roade”

Senatorul ALDE, Daniel Zamfir, a reacționat pe pagina sa de facebook în ceea ce privește susținerea Guvernului pentru un nou mandat al lui Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale.

Potrivit senatorului, acesta a făcut o presiune asupra Guvernului care în cele din urmă a dat roade.

Citește Și Mugur Isărescu, susținut de coaliția de guvernare pentru un nou mandat de guvernator al BNR

„Presiunea constanta pe care Mugur Isărescu a făcut-o asupra Guvernului a dat roade. Într-un moment nu tocmai ușor pentru Guvern, încolțit din toate părțile, Ayatollah-ului ii reușește din nou. Manipularea de a pune in carca guvernului inflația a reușit și ea, deși este răspunderea BNR. Cel mai longeviv Guvernator de pe planetă își trece în palmares următoarele:

1. Cea mai îndatorată populație din UE;

2. Cel mai mic grad de intermediere financiară din UE- de zece ori sub mediaeuropeană!

3.Romanii plătesc costuri triple cu creditarea fata de media europeană, in timp ce băncile străine au profituri triple fata de media europeană;

3.A impus un ROBOR netransparent, "umflând " ratele românilor.

Toate astea, bineînțeles, in numele stabilității financiare, pe care iată, toată Europa o apreciază. E limpede cred, pentru toată lumea, de ce nu l lasă oamenii ăștia sa plece.

Romania va ramane in continuare El Dorado pentru băncile străine. Cred in continuare că personajul e unul expirat, care a făcut rău României și din păcate va mai face.

Eu va asigur că rămân același: voi vota împotriva lui Isărescu și sper sa fie multi parlamentari care să facă la fel”, a scris senatorul pe pagina de facebook.