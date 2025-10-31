Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României premiază inovația la ROBOFEST 2025

Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Campusul Politehnicii București se transformă, între 31 octombrie și 2 noiembrie, în centrul mondial al tehnologiei. Peste 1.200 de tineri ingineri din 30 de țări participă la ROBOFEST 2025, cel mai mare eveniment de robotică din Europa, care aduce laolaltă competiție, cercetare și educație. În cadrul festivalului, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României va acorda un premiu special pentru inovație câștigătorului ROBOCHALLENGE, cea mai spectaculoasă și cunoscută competiție din program.

ROBOFEST 2025, organizat de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA din București, este deja o tradiție în lumea tehnologiei. Ediția din acest an reunește sute de echipe din universități și licee din întreaga lume, iar peste 1.000 de roboți autonomi se vor confrunta în probe care testează viteza, precizia, creativitatea și inteligența artificială.

Evenimentul are în centrul său ROBOCHALLENGE, competiția devenită reper internațional pentru pasionații de robotică, unde tinerii își pun în joc abilitățile inginerești în peste 20 de probe, de la lupte între roboți în arena de Sumo Robotics, până la curse autonome, rezolvarea de labirinturi și demonstrații cu roboți umanoizi capabili să danseze sau să interacționeze cu publicul.

Pe lângă spectacolul competițional, publicul va putea explora zona expozițională, unde companii din domeniul tehnologic prezintă ultimele inovații în robotică, inteligență artificială și automatizare. În plus, evenimentul include și activități educaționale pentru copii și tineri, menite să inspire viitoarea generație de ingineri și cercetători.

Premiul acordat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României vine ca o recunoaștere a excelenței și a potențialului tinerilor care contribuie la dezvoltarea domeniului tehnologic românesc. „ROBOFEST este un exemplu concret al felului în care educația, inovația și pasiunea pot construi viitorul. Susținem tinerii care transformă știința în soluții pentru lumea reală”, a transmis fundația.

Prin acest parteneriat, Senatul Științific al FDVDR își continuă misiunea de a sprijini educația tehnologică și cercetarea aplicată, promovând excelența și competitivitatea în rândul tinerilor.

ROBOFEST 2025 promite trei zile de competiție spectaculoasă, demonstrații, experimente și o privire autentică spre viitorul roboticii. Intrarea este liberă, iar detalii suplimentare pot fi găsite pe robofest.upb.ro.