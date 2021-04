Sergiu, tăticul din Iași care a mers la maternitate pe cal, pentru a-și vedea copilul nou-născut, și-a vândut casa cumpărată din donații cu ajutorul lui Moroșanu

Mai ales că tânărului îi fusese oferită și șansa unui loc de muncă stabil, la o firmă din Iași ce oferă servicii de alimentare cu apă, canalizare şi epurare. Tot Cătălin Moroșanu a fost cel care l-a ajutat și în această privință.

Se pare că, acum, Sergiu și soția lui s-au mutat din nou în baraca din ghetou, întorcându-se practic la condițiile mizere din care părea că au scăpat pentru totdeauna.

”A fost vândută casa, nu mai stă Sergiu aici. Am înțeles că ar fi vorba despre niște interlopi care s-au mutat aici. Nu știm prea multe, pentru că evităm să interacționăm cu ei. Înainte să plece de aici, Sergiu dădea petreceri, era plină curtea… În fine, nici nu vreau să-mi aduc aminte”, a spus un locuitor din zonă pentru bzi.ro.

În urmă cu un an, Sergiu devenise cunoscut de toată România. Acesta a fost surprins călare pe străzile din Iași în plină stare de alertă. De loc din comuna ieșeană Răducăneni, acesta a aflat că soția lui, internată la o maternitate din Iași, a adus pe lume un băiețel și a vrut neapărat să-și vadă fiul.

A încercat să ia un mijloc de transport în comun, însă nu a fost lăsat din cauza restricțiilor cauzate de coronavirus.

„Am încercat să iau un tramvai. Nu m-au lăsat. Nu am avut bani să iau un taxi. M-am întors acasă și m-am urcat pe cal. Prima data m-a oprit un echipaj de Poliție. I-a fost milă de mine și m-au lăsat să plec. Pe urmă m-a oprit un echipaj de la Poliția Locală. Au râs de mine, m-au luat la mișto. Mai apoi m-a mai oprit un echipaj, au fost de treabă. Nu m-au amendat. Au înțeles că am o urgență și nu am avut altă variantă”, povestea atunci Sergiu.

Polițiștii nu l-au sancționat pe bărbat. I-au aplicat un avertisment. Tânărul a ajuns într-un final la soția lui, la maternitate. I-a lăsat ce a avut și a plecat spre casă. După ce a aflat povestea lui, Cătălin Moroșanu s-a implicat personal și a mobilizat oamenii să doneze bani pentru a-i oferi lui Sergiu și familiei lui un acoperiș decent deasupra capului.

