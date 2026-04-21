Serviciul de monitorizare a sănătăţii cu brăţară cu buton de alertă a devenit gratuit în Sectorul 1

Publicat la 17:03 21 Apr 2026 Modificat la 17:03 21 Apr 2026

Fiecare beneficiar primește o brățară dotată cu buton de alertă și un telefon. sursa foto: Getty

Locuitorii Sectorului 1 care fac parte din categoriile vulnerabile pot beneficia gratuit, începând de acum, de un serviciu de monitorizare a sănătății pus la dispoziție de Complexul Caraiman. Sistemul include o brățară cu buton de alertă și un telefon asociat, iar până recent era disponibil doar pe bază de abonament lunar cu plată, scrie Agerpres.

Gratuitatea a fost introdusă prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 90/2026, potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1, transmis marți.

Serviciul se adresează persoanelor vârstnice, celor cu handicap, copiilor, tinerilor care urmează cursuri de zi și altor cetățeni aflați în evidența serviciilor sociale, cu condiția ca aceștia să aibă domiciliul sau reședința în Sectorul 1 de minimum șase luni.

Concret, fiecare beneficiar primește o brățară dotată cu buton de alertă și un telefon. În momentul în care apare o problemă medicală, alerta ajunge imediat la serviciul de ambulanță, care activează protocolul de urgență.

Dacă situația o impune, este apelat și 112, iar echipei de intervenție îi este transmisă fișa medicală a pacientului. Sistemul funcționează non-stop, 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână, și este complementar serviciului clasic de ambulanță.

Pentru a accesa serviciul, sunt necesare o cerere, copia actului de identitate sau dovada domiciliului/reședinței, o fișă cu persoane de contact și, după caz, documente care justifică necesitatea utilizării sistemului.

Brățara poate fi solicitată direct la sediul Complexului Caraiman, din strada Caraiman nr. 33A, Sectorul 1, sau în momentul în care sunt solicitate serviciile de ambulanță ale centrului. Ambulanța Caraiman poate fi apelată la 021.9644, între orele 07:00 și 19:00.

Complexul Caraiman este centrul medical al Sectorului 1 și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.