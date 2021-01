Singura căsătorie oficiată la Poarta Sărutului de Revelion 2021: Mirii au venit neînsoțiți și au purtat măști la ceremonie

Loredana şi Mădălin au fost singurii tineri care nu au renunţat la visul de a-şi uni destinele în noaptea dintre ani sub opera lui Brâncuşi. S-au cunoscut în urmă cu 7 luni, iar locul pe care l-au ales pentru evenimentul important are o semnificaţie aparte.

"Ideea a fost a amândurora pentru ca aici ne-am cunoscut noi pentru prima dată. Am vrut sa ramană pentru noi pe viață, un lucru frumos, dacă așa am început pe drumul ăsta așa să mergem și în continuare"

Pentru ca toate restricţiile impuse de pandemia de coronavirus să fie respectate, cununia a fost oficiată de primarul Marcel Romanescu la ora 22:00. De altfel, mai multe cupluri au fost interesate să-şi oficieze relaţia sub Poarta Sărutului, însă pentru că la ora 23:00 trebuiau să fie în case, au renunţat.

Cei doi au venit singuri în parc, fără părinţi, prieteni ori fotograf, aşa cum se obişnuia până acum. Cu măşti de protecţie special confecţionate pentru ei, tinerii au spus " da" în faţa primarului. Martori le-au fost cei doi ofiţeri de stare civilă.

"Ai noștri au ramas acasă, am venit doar noi. Cu toate că a fost un an dificil pentru toată lumea, noi am vrut să rămână o amintire frumoasă pentru că pentru noi chiar a fost un an frumos." a povestit mireasa

"Poate vom trece de această perioadă nefastă și la anul vom ajunge la numărul mediu de căsătorii 10-15, așa cum am avut în fiecare an la Poarta Sărutului.", a spus Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

Până în prezent, peste 300 de cupluri din toată ţara s-au căsătorit lângă celebra sculptură