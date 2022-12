Primăria Buzău a economisit peste 2.300 de ani din timpul oamenilor prin implementarea sistemului Kaizen

Sistemul Kaizen sau ghişeul unic, un real succes printre români. Sistemul a fost implementat, pentru prima dată în România, la Buzău, în urmă cu patru ani. De atunci, oamenii au câştigat timp important pe care l-ar fi pierdut plimându-se de la un ghişeu la altul.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Sistemul Kaizen a fost implementat de Primăria Buzău în anul 2018. La ghişeul unic se primesc cererile contribuabililor, iar de aici pleacă la funcţionarii publici.

Persoanele care vor să evite cozile, pot accesa terminalele electronice amplasate la intrările în instituţiile publice.

"Este un dispozitiv cu servicii publice digitalizate printre care şi prelucrarea datelor", a declarat Mădălina Roşca, inspector în cadrul Primăriei Buzău.

2.343 de ani au fost economisiţi de Primăria Buzău prin implementarea sistemului Kaizen. Oamenii nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze de la un ghişeu la altul, iar solicitările sunt rezolvate în 2-3 zile sau chiar pe loc.

Pentru a atinge astfel de rezultate, funcţionarii publici au trecut prin ample programe de training. Totodată, angajaţii vor urma să fie mutaţi într-un sediu care va ţine cont de noul sistem de management.

"Sistemul de management Kaizen a fost o necesitate pentru Primăria Buzău pentru că în 2016, atunci când am venit aici, era o mulţime de nemulţumiri şi am reuşit după o pregătire prealabilă, spre sfârşitul anului 2017, când nu mai aveam nicio soluţie, am apelat la acest sistem de management", a explicat Constantin Toma, primarul municipiului Buzău.

Sistemul Kaizen a fost împrumutat din Japonia, iar în prezent este folosit de aproximativ 80% din companiile din întreaga lume.