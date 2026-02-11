Situație dramatică la Curtea de Argeș: Apa de la robinet e neagră, contaminată cu o bacterie periculoasă. Oamenii sunt revoltați

Creşte revolta miilor de oameni rămaşi fără apă după ce în reţea a fost descoperită o bacterie extrem de periculoasă. Oamenii stau la rând la izvoarele din oraş pentru a avea apă de băut.

Situaţia e tot mai complicată în Curtea de Argeș și în alte trei localități din județ, după ce în rețeaua publică de distribuție a apei a fost depistată o bacterie periculoasă. Oamenii au fost informaţi să nu mai folosească apa de la robinet nici măcar pentru igiena personală. În apă s-a depistat prezența bacteriei Clostridium perfringens, care poate provoca toxiinfecții alimentare.

Localnicii știau deja că nu mai au voie să bea apa ori să o folosească pentru spălatul fructelor și legumelor. Acum, nu mai pot face nici duș. Restricția îi vizează și pe locuitorii din Băiculești, Valea Danului și Valea Iașului. Acum, pot folosi apa doar pentru toaletă.

Oamenii s-au săturat de această situație care pare fără sfârșit și se revoltă:

-Aveam de mâncare, de igienă corporală, iar de acum nu mai bună de nimic.

-Am fost la ei acolo și i-a durut drept în spate pe ăștia de la Social, deși le-am spus că eu nu pot să fac efort, că sunt operată.

-E greu, noi să zicem că încă mai putem și mai avem pe la țară, pe unde merge, să-mi spăl rufele, să mai fac mâncare sau așa. Dar gândiți-vă câtă lume este cu dizabilități, câte lume e bătrână și bolnavă.

-Primarul nostru a zis că ne pune la dispoziție recipiente cu apă potabilă. Am fost astăzi să vedem, să iau apă de acolo, dar era gol. Nu s-a reîncărcat, că nu prea ne interesează. Cred că sunt aproape cinci luni de zile de când suntem în situația aceasta.

Situația a apărut după ce filtrele de tratare a apei s-au înfundat, ca urmare a creșterii turbidității apei. Autoritățile cer populației să consume apă doar din sursele puse la dispoziţie de autoritatea locală, izvoare verificate sau apă îmbuteliată. Începând marți seară, de la ora 21:00, s-a sistat total furnizarea apei timp de 24 de ore pentru realizarea unor lucrări.

În condițiile în care locuitorii nu mai pot folosi apa de la robinet s-a dispus asigurarea transportului de apă potabilă în mai multe puncte de distribuţie stabilite la nivelul municipiului, a anunțat Prefectura Argeș.

O nouă creștere a turbidității apei furnizate în zona Curtea de Argeș s-a înregistrat în ultimele zile, după tranzitarea controlată a unei viituri prin Barajul Vidraru, a anunțat anterior societatea Aquaterm. Conform unei informări transmise de reprezentanții societății de furnizare a apei, situația a condus la colmatarea completă a filtrelor din stația de tratare de la Cerbureni, în data de 5 februarie. Ulterior s-a luat decizia de a se spăla trei filtre, unul în timpul zilei și două în timpul nopții, când consumul este mai redus, pentru a exista suficientă apa filtrată pentru spălare.

Hidroelectrica a efectuat, în ultimele luni, o serie de deversări controlate din acumularea Vidraru de pe râul Argeș, necesare pentru asigurarea condițiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice.

Aproximativ 40.000 de persoane din Curta de Argeș, dar și din localitățile învecinate sunt afectate de această problemă.