Situație halucinantă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Fosta directoare s-a întors, apoi a fost numit alt manager. „Noaptea minții”

Șapte copii internați la secția ATI a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au murit după ce s-au infectat cu o bacterie.Foto: Agerpres

Situație halucinantă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, acolo unde șapte copii infectați cu o bacterie au murit luna trecută. După ce marți managerul interimar și-a dat demisia după doar o săptămână în funcție, a revenit în post fosta directoare demisă acum o săptămână. Doar pentru câteva ore, însă, pentru că tocmai a fost numit un alt medic în această funcție.

Consiliul Județean Iași a numit-o miercuri, 8 octombrie, pe Veronica Leonte, medic la Maternitatea ”Cuza Vodă” din Iaşi, fost inspector la Casa Judeţeană de Asigurări, în funcția de director interimar la Spitalul de copii ”Sfânta Maria”.

Decizia a fost luată în urma demisiei medicului Radu Constantin Luca, acesta renunţând la funcţie la doar o săptămână după ce fusese numit.

Doar că, înainte de numirea de miercuri, se întorsese în funcție fostul manager Cătălina Ionescu, care acum o săptămână fusese demisă din funcția de manager și trecută în cea de director medical. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul Sănătății, într-un interviu pentru Adevărul.

„Este noaptea minții, ca după tot ce s-a întâmplat acolo, toate măsurile luate, după, până la urmă solicitarea fermă a ministrului Sănătății, care răspunde de domeniul sănătății, tu, după o săptămână, să vii și să pui în funcție același om sub conducerea căruia a avut loc acest dezastru”, a spus miercuri Alexandru Rogobete, într-un interviu pentru Adevărul.

Întrebat cum se explică acest lucru, ministrul Sănătății a răspuns: „Iresponsabilitate administrativă. Nu am alte cuvinte. Sunt fără cuvinte”.

Cătălina Ionescu, manager interimar al spitalului până la moartea celor 7 copii, a fost numită acum o săptămână director medical, după ce a pierdut funcția de manager. Ministrul Sănătății ceruse zilele trecute demiterea ei și din calitatea de director medical.

Cu toate acestea, după ce noul manager interimar Radu Constantin Luca a demisionat marți, Cătălina Ionescu s-a întors la vechea funcție.

„Un haos mai mare administrativ nu am văzut în această țară. (…) Nimeni din acel spital nu a putut să îmi explice cum au acționat în momentul în care a apărut primul caz. Documentele au arătat și au evidențiat această lipsă de management. Am cerut atunci imperativ demiterea managerului și oamenilor implicați în această situație. (…) Am solicitat public demiterea managementului, a șefului de serviciu care se ocupă de prevenirea și controlul infecțiilor, demiterea șefului ATI. Conducerea CJ Iași a decis să repună în funcție aceleași persoane care nu au fost în stare timp de 2 săptămâni să aplice un protocol”, a mai spus miercuri ministrul Sănătății.

Șapte copii cu vârsta sub un an, care au fost internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Sfânta Maria” și s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, au murit în luna septembrie. Copiii sufereau și de alte afecțiuni grave, iar cauzele exacte ale deceselor urmează să fie stabilite de medicii legiști.