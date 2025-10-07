Continuă haosul la Spitalul "Sfânta Maria" din Iași, unde au murit 7 copii. Noul manager şi-a dat demisia după numai o săptămână

Continuă haosul la Spitalul "Sfânta Maria" din Iași, unde au murit 7 copii. Noul manager şi-a dat demisia după numai o săptămână. Foto: Agerpres

Managerul interimar al Spitalului pentru copii "Sfânta Maria" din Iași, Radu Constantin Luca, a demisionat, marți, la numai o săptămână după ce preluase funcția de conducere a acestei unități medicale.

"Am luat act de demisia managerului interimar de la Spitalul pentru Copii Sfânta Maria. Vom face toate demersurile administrative pentru a numi o conducere interimară în cel mai scurt timp, astfel încât să ne asigurăm că activitatea spitalului decurge fără sincope', a declarat, pentru Agerpres, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

Pe 29 septembrie, președintele CJ Iași, Costel Alexe, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că a demis-o pe fostul manager al Spitalului pentru copii 'Sf. Maria' din Iași, dr Cătălina Ionescu, aceasta urmând a fi manager medical, funcția sa urmând a fi preluată de dr. Radu Constantin Luca.

Decizia a fost luată după ce la Spitalul "Sf.Maria" au fost descoperite o serie de nereguli după decesul a șapte din cei nouă copii internați în corpul A al ATI, care erau infectați cu bacteria Serratia Marcescens.

Postul va fi scos la concurs

Președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, Costel Alexe, a declarase luni, în cadrul unei conferințe de presă, că postul de manager al acestei unități medicale va fi scos la concurs, după finalizarea anchetei privind cazurile de infecții nosocomiale cu bacteria Serratia Marcescens. 'Cu siguranță, CJ Iași va scoate la concurs postul de manager.

În prezent în România sunt medici excepționali care fac și management medical, dar de asemenea, societatea noastră are nenumărate cazuri în care oameni din exterior - economiști sau juriști - conduc foarte bine unități medicale, având performanțe în această privință', a afirmat Costel Alexe.

Costel Alexe s-a certat cu Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că declarațiile făcute vineri la Consiliul Județean (CJ) Iași despre grupurile sanitare și chiuvetele din saloanele ATI de la Spitalul de Pediatrie "Sfânta Maria" reprezintă "o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate". În ultimele săptămâni, şapte bebeluşi care au fost internați la spitalul de copii din Iași au murit, fiind infectați cu bacteria Serratia Marcescens, iar Alexandru Rogobete a cerut demiterea medicilor de aici.

"Am urmărit acum, târziu, declarațiile făcute la Consiliul Județean Iași și trebuie să spun răspicat: este o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate! Cum să prezinți public planuri de reabilitare care prevăd grupuri sanitare și chiuvete în fiecare salon ATI și să afirmi că ele există, când realitatea din teren arată exact contrariul?

Am fost acolo personal și am văzut: în saloanele ATI de la Iași NU există nicio chiuvetă! Poate există în planuri și în facturi, dar în realitate nu sunt acolo", a subliniat ministrul Rogobete, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook în cursul nopții de vineri spre sâmbătă.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Iași, Costel Alexe, negase informațiile potrivit cărora în ATI sau în saloanele de la Spitalul 'Sfânta Maria' nu ar fi chiuvete, acesta menționând că saloanele au grupuri sanitare cu chiuvetă, iar la intrarea în salon sunt dispozitive cu dezinfectanți.

"În spațiul public s-a rostogolit informația că în secția ATI sau că în Spitalul 'Sfânta Maria' nu ar fi grupuri sanitare sau nu ar fi chiuvete. Acesta este planul etajului 3, unde practic funcționează secția ATI. În toate saloanele sunt grupuri sanitare, evident, cu chiuvetă. La fel, sunt cabinete medicale care, de asemenea, au chiuvetă prevăzută. (...) Se vede foarte clar că acolo sunt grupuri sanitare cu chiuvetă, evident, avizate de DSP, și la faza Dali, și ulterior, la faza de autorizație de funcționare", a declarat, într-o conferință de presă, președintele CJ Iași.