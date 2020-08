Smiley, avere fabuloasă din muzică, TV și reclame. În cât timp câștigă banii pentru amenda de viteză

Nu e de mirare deci că are mai multe mâini de adunat bani și se descurcă, probabil, destul de bine și cu administrarea lor. Smiley ar fi primit 200.000 de euro doar pentru o campanie de publicitate pentru o importantă companie de telecomunicații, potrivit impact.ro. Mai mult, o colaborare cu un brand care produce chipsuri i-ar fi adus alți 70.000 de euro.

Cât câștigă Smiley din emisiunile TV

În postura de prezentator TV, Smiley are un contract de 100.000 de euro pe sezon pentru emisiunea la care este coprezentator, și primește încă 150.000 pentru emisiunea la care este jurat. Smiley a deschis în anul 2006 casa de producție Hahaha Production, iar aceasta s-a dovedit o investiție de mare succes, aducând în jurul ei o grămadă de alți artiști de succes. Din 2011 și până în 2017, firma ar făcut un profit total de 730.000 de euro, iar în 2018 de 820.000 de euro, spune sursa citată.

Astfel, Smiley probabil este milionar în euro și chiar dacă deocamdată este lovit în plin, ca și ceilalți artiști, de lipsa concertelor din cauza pandemiei, conturile sale se vor rotunji în continuare pentru că este unul dintre cei populari oameni din România.

Smiley a fost amendat pentru viteză pe A2

Ziua aceasta nu a fost foarte bună pentru Smiley, care a fost prins de polițiști gonind peste 150 de km/h pe Autostrada A2 către mare. Oamenii legii l-au amendat cu 580 de lei și s-a ales și cu 3 puncte de penalizare

În plus, artistul a fost testat cu aparatul Drugtest, pentru depistarea și sancționarea faptelor de conducere pe drumurile publice a autovehiculelor sub influența substanțelor psihoactive, fapt care l-a pus puțin în dificultate, deoarece a recunoscut că e prima oară când e supus unui asemenea test. Rezultatul a fost negativ.

"As vrea sa aflati asta de la mine. Am fost testat antidrog de catre Politia Romana care organizeaza filtre in drum spre mare. Desigur ca am iesit negativ. Din pacate, am picat un alt test: cel de viteza. Am depasit viteza legala de pe autostrada cu aproape 25 km/h. Am luat amenda, asa cum era firesc, insa imi pare rau, in primul rand, pentru ca am dat un exemplu prost.

Sunt un om care crede in reguli si in necesitatea respectarii lor, ceea ce va indemn pe toti sa faceti pentru siguranta, normalitatea si linistea noastra a tuturor", a fost mesajul postat pe Facebook de Smiley, după ce a fost tras pe dreapta.

În cât timp câștigă Smiley cei 580 de lei pe care îi plătește pentru amendă?

Judecând doar după profitul Hahaha Production pe 2018, și anume de 820.000 de euro, putem să ne gândim că echivalentul în euro al amenzii, de aproximativ 100 de euro, este recuperat de Smiley în cel mult o oră... :-)