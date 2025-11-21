15.000 de angajați la CFR acuză că nu și-au primit salariile. Ei i-au scris lui Bolojan și amenință cu greva

2 minute de citit Publicat la 11:25 21 Noi 2025 Modificat la 13:16 21 Noi 2025

Ceferiștii acuză că nu și-au luat salariile și amenință cu oprirea lucrului pe calea ferată. Sursa foto: Agerpres

Sectorul feroviar din România se confruntă cu o situație fără precedent, după ce aproximativ 15.000 de salariați nu și-au primit salariile, semnalează Federația Națională Feroviară MCV (Mișcare Comercial Vagoane).

Potrivit sindicaliștilor, situația generează o tensiune socială majoră și afectează stabilitatea unui domeniu strategic pentru economia națională.

"Avertizăm public că, dacă în cel mai scurt timp nu sunt luate decizii ferme pentru deblocarea fondurilor și plata imediată a salariilor, există un risc real de declanșare a unui conflict social de amploare, inclusiv posibilitatea opririi lucrului pe calea ferată.

Solicităm Guvernului României și instituțiilor responsabile să acționeze urgent pentru restabilirea normalității și pentru protejarea salariaților care, prin munca lor, mențin în funcțiune un sector esențial pentru mobilitatea cetățenilor și economia țării", se spune într-un comunicat difuzat vineri de federația sindicală.

Anterior, sindicaliștii au publicat pe Facebook o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan și liderilor celorlalte formațiuni din coaliția de guvernare.

Sindicaliștii feroviari îl avertizează pe Bolojan: Acționați acum, înainte de a fi prea târziu

"Au trecut 35 de ani de la Revoluție, iar societatea românească a parcurs etape semnificative de dezvoltare. Totuși, există un eșec major pe care trebuie să îl recunoaștem cu sinceritate: sectorul feroviar - domeniu strategic pentru orice stat modern - a fost abandonat sistematic.

Este o rușine pentru România, o țară cu o întindere teritorială amplă și cu una dintre cele mai vaste rețele feroviare din Europa, cândva performantă, să fi ajuns astăzi pe ultimul loc la aproape toți indicatorii relevanți.

Astăzi ne confruntăm cu o situație inadmisibilă: salariații nu își pot primi salariile la timp într-un stat democratic și membru al Uniunii Europene.

Vorbim despre oamenii care, prin muncă, profesionalism și determinare, mai țin acest sistem în viață, în ciuda tuturor greutăților.

Sindicaliști: România continuă politica periculoasă a economiilor făcute pe spinarea feroviarilor

Cu salarii restante, cu investiții blocate și amânate de decenii, cu viteze de circulație mai mici ca în anii ’70 și cu material rulant fabricat în urmă cu peste 50 de ani, ce profitabilitate sau performanță mai poate fi cerută?

În timp ce toate statele europene, dar și numeroase țări din Africa și Asia, investesc masiv în transportul feroviar, înțelegându-l ca sector strategic, România continuă politica periculoasă a economiilor făcute pe spinarea feroviarilor și în detrimentul interesului public.

Domnilor, dacă statul român nu poate finanța, stabiliza și moderniza acest sector vital, atunci spuneți-o deschis. Dar nu mai lăsați sistemul să se stingă încet, prin subfinanțare și indiferență. Nu se poate funcționa în condiții de incertitudine permanentă, fără resurse și fără o strategie reală.

Vă solicităm, în numele tuturor muncitorilor de la calea ferată: ascultați-ne vocea.

Faceți ceea ce este necesar pentru ca acest sector strategic să nu dispară.

Acționați acum, înainte să fie prea târziu", se spune în scrisoarea deschisă a sindicaliștilor.