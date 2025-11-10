Antena 3 CNN Actualitate Social A fost câştigat marele premiu la Loto 6/49 în valoare de 9,66 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

M.P.
<1 minut de citit Publicat la 08:33 10 Noi 2025 Modificat la 08:41 10 Noi 2025
loto
A fost câştigat marele premiu la Loto 6/49 în valoare de 9,66 milioane de euro / sursă foto: Hepta

Marele premiu în valoare de 9,66 milioane de euro, pus în joc de Loteria Naţională, duminică, la Loto 6/49 a fost câştigat. Este al doilea cel mai mare câştig, ca valoare, din istoria acestui joc. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma oficială a Loteriei Române, bilete.loto.ro, şi a costat doar 12 lei.

La tragerea Loto 6/49 de duminică, 9 noiembrie 2025, s-a câștigat marele premiu de categoria I, în valoare de 49.149.676,24 lei, adică 9,66 milioane de euro. Această sumă reprezintă al doilea cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și al treilea câștig de categoria I obținut în acest an.

Câştigătorul îşi poate revendica premiul într-un timp de 90 de zile.

Iată numerele norocoase de duminică la Loto 6/49: 32, 19, 5, 10, 34, 23

De asemenea, tot duminică seară, s-a câştigat un premiu şi la Joker, categoria a III-a, în valoare de 241.000,91 lei, biletul câștigător fiind jucat la Dej.

Numerele norocoase de la toate jocurile de duminică

  • Joker: 23, 5, 15, 37, 34 + 17
  • Loto 5/40: 1, 27, 12, 22, 25, 5
  • Noroc: 6 8 4 9 5 2 6
  • Noroc Plus: 9 1 6 5 4 6
  • Super Noroc: 3 7 0 6 1 0

Etichete: Loto 6/49 Loteria Națională Joker

