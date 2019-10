Adriana a plătit pentru o vacanță de lux 1.400 de euro. Când a ajuns la aeroport, a înțeles ce i s-a întâmplat de fapt: „Nu am crezut nicio clipă că mi se poate întâmpla asta”

Foto: Gorj-Domino.ro

Adriana a plătit pentru o vacanță de lux 1.400 de euro. Când a ajuns la aeroport, a înțeles cruntul adevăr. Nu doar că nu avea bilete, dar apoi, când a sunat la hotelul unde avea cazare, a aflat că nu este pe listă.

„Am ajuns noaptea în aeroport cu fetița și soțul, iar la check cei de acolo nu ne găseau pe nici o listă. Inițial am crezut că este o eroare de sistem, însă după ce am sunat la hotelul unde trebuia să fim cazați și am aflat că pe numele nostru nu exista nici o rezervare ne-am dat seama că este o țeapă. Biletele pentru vacanță le-am achiziționat de la domnișoara Mercioniu Cristina care deține o agenție de turism în Severin. Nu am crezut nici o secundă că este o țeapă căci am primit factură pe suma de 1.400 de euro singurul lucru care mi s-a părut ciudat a fost faptul că a perceput o taxă și pentru fetița mea care are sub doi ani”, a declarat femeia pentru Gorj Domino.