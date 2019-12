Andreea Marin, la Sinteza zilei: „UNICEF apără drepturile copiilor în întreaga lume”

Andreea Marin, ambasador Naţional pentru UNICEF în România, a vorbit joi seară la „Sinteza zilei” despre importanţa respectării drepturilor copilului.

„UNICEF apără drepturile copiilor în întreaga lume. UNICEF a început faptele sale bune la nivel mondial în zona războiului, cu peste 70 de ani în urmă, când copiii erau înfometați, rămași fără părinți, fără acoperiș deasupra capului și a început prin a-i hrăni, prin a avea grijă de o nevoie primară a fiecăruia dintre noi aceea de a fi hrăniți. Apoi UNICEF a continuat în întreaga lume să aibă grijă și de sufletele lor, de educația lor, de fiecare nevoie și apoi de drepturile lor.

La un moment dat, oamenii mari ai acestei lumi, căci de la ei a pornit totul, fie că era vorba de educatori, avocați, medici, activiști pentru drepturile omului, s-au gândit la un lucru foarte mare: copiii au și ei drepturi.

De la dreptul de a supraviețui, de a fi alăptați când sunt bebeluși la dreptul de a primi protecție, dreptul de a învăța, de a primi îngrijire medicală și așa mai departe. Continuând în ziua de astăzi cu dreptul de a-și spune opinia.

Un copil are dreptul, chiar lipsit de experiență fiind, de a spune ce gândește, de a fi ascultat. Un copil are dreptul la viață trăită nu în umilință, nu în umbra maturilor și dreptul acela de a spune ce gândește și de a fi luat în seamă pentru ceea ce are de spus.

Există copii chiar și în România care deja își scriu drepturile și le susțin în forurile superioare din țară, de peste hotare, și alături de autorități acești copii scriu istorie. Ei văd altfel”, a spus Andreea Marin, ambasador UNICEF, joi seară, la Antena 3.