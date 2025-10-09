Angajații care au dreptul la 8 zile pe lună de muncă la domiciliu. Președintele a promulgat legea

Anumiți angajați au dreptul la 8 zile pe lună de muncă la domiciliu. Foto: Getty Images

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, joi, legea potrivit căreia salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani încadraţi în grad de handicap beneficiază de opt zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, exceptând situaţiile în care natura sau felul muncii nu permite desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii.

Actul normativ completează în acest sens articolul 1.181 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

"Prin excepţie (...), salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani, încadraţi în grad de handicap, beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condiţiile Legii nr. 81/2018, cu excepţia situaţiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii", prevede legea promulgată, potrivit Agerpres.

De asemenea, în cazul salariaţilor care au în întreţinere doi sau mai mulţi copii încadraţi în grad de handicap cu vârsta de până la 18 ani, suplimentar, pentru fiecare copil se mai acordă câte două zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă.

De aceste prevederi beneficiază şi salariaţii care au în întreţinere copii gemeni, tripleţi sau multipleţi cu vârsta de până la 18 ani.

Cererea în acest sens va fi însoţită, după caz, de certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului, eliberat în condiţiile legii.