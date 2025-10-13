Angajații din unele companii aflate în insolvență vor primi până la 12 salarii medii brute. Anunțul Ministerului Muncii

Angajații din unele companii aflate în insolvență vor primi până la 12 salarii medii brute. FOTO: Hepta

Fondul de garantare a creanțelor salariale ar putea fi extins, de la un plafon de 5 la maximum 12 salarii medii brute pe economie, pentru companiile aflate în insolvență, din domeniile strategice, se arată într-un proiect de Ordonanţă de urgenţă, pus în dezbatere de Ministerul Muncii, potrivit Agerpres.

În forma actuală, legea prevede acoperirea salariilor pentru maximum 5 luni calendaristice, în limita a 5 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat, fără a ţine cont de importanţa strategică a angajatorului.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat, pe Facebook, că măsura este necesară, având în vedere că România trece o perioadă plină de provocări economice și sectoarele strategice ale economiei trebuie protejate, “pentru că ele sunt vitale pentru stabilitatea țării și pentru securitatea națională”.

“Putem interveni acolo unde vulnerabilizarea unei companii ar putea afecta întreaga economie. E important să nu pierdem forța de muncă calificată și să o protejăm de eventuale dificultăți ale întreprinderilor cu rol strategic”, a scris Florin Manole.

Fondul de garantare are ca scop asigurarea plăţii creanţelor salariale pentru angajaţii ale căror companii intră în procedura insolvenţei.

“În contextul riscurilor economice şi energetice din prezent, ţinând cont şi de solicitările sindicatelor din România, MMFTSS propune măsuri suplimentare pentru protejarea salariaţilor din companiile strategice pentru funcţionarea economiei şi pentru securitatea naţională”, se menţionează în comunicat.



Principalele modificări propuse sunt: majorarea plafonului creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare, de la 5 la maximum 12 salarii medii brute pe economie; extinderea perioadei acoperite de Fond, de la 5 luni la 12 luni din ultimele 24 de luni anterioare deschiderii procedurii de insolvenţă; introducerea unei norme tranzitorii pentru cererile depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care vor fi soluţionate conform legislaţiei în vigoare la momentul depunerii.



"Prin această iniţiativă, MMFTSS îşi reafirmă angajamentul de a proteja drepturile salariaţilor şi de a asigura stabilitatea economică în sectoarele strategice ale ţării noastre", se mai arată în comunicat.