Anunțul incredibil al unui brăilean care își caută însoțitoare pentru nuntă. Reacția lui a de venit virală pe internet

Pentru că trăim în era internetului, un brăilean a vrut să profite de acest lucru pentru a face un anunț mai neobișnuit.

Fiind singur, bărbatul pe nume Eugeniu s-a gândit să-și găsească o însoțitoare la o nuntă la care a fost invitat. El a promis că îi dă „alesei” lui bani în schimbul serviciilor pe care le va presta, dar a impus și câteva reguli pentru femei.

Bărbatul își dorește o femeie nici prea slabă, nici prea grasă, care să aibă maniere și să nu îl facă de rușine în fața rudelor, scrie cancan.ro.

Mai mult, însoțitoarea lui nu are voie să bea mai mult decât el, pentru că trebuie să se asigure că Eugen nu doarme „în boscheți”. Brăileanul speră că își va găsi partenera până pe 19 august, atunci când are loc nunta.

„Caut parteneră pentru nuntă pe data de 19 august (însoțitoare, nu mireasă), asigur: transportul de acasă la locație și retur, program de la 13 la 4 dimineața, salariu 200 de lei, plus mâncare, băutură, țigări și dans. Trebuie să aibe următoarele caracteristici: manierată, să nu mă facă de rușine între rude, dacă vreau mă fac și singur, să nu fie slăbuță că urlă mama că e saracă nu are ce mânca, nici grasă să mânance meniul pentru jumătate de masă, eventual poate mânca două aperitive, nu sunt fan. Să știe să danseze fără să mă calce pe pantofi. Să nu bea mai mult ca mine, restaurantul nu are paturi și nu sunt dispus să dorm în boscheți. Persoanele interesate pentru selecție le aștept în comentarii. P.S: Nu are voie să prindă buchetul”, este anunțul făcut de un brăilean pe Facebook.