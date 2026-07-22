Bogdan Aurescu, mesaj pentru tineri: Nu vă alegeți modelele după numărul de follow-eri. România are nevoie de profesioniști

Bogdan Aurescu le-a transmis absolvenților Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș să nu confunde notorietatea de pe rețelele sociale cu valoarea reală. Actualul judecător la Curtea Internațională de Justiție și fost ministru de Externe le-a vorbit celor aproape 2.000 de absolvenți despre muncă, modele, responsabilitate civică și pericolul imposturii.

Aurescu a spus că România are nevoie de profesioniști, nu de oameni preocupați doar de propria imagine, și i-a îndemnat pe tineri să își aleagă modelele după ceea ce au construit, nu după vizibilitatea din online.

„România are nevoie de profesioniști mai mult decât are nevoie de oameni preocupați de propria imagine”, le-a spus Bogdan Aurescu absolvenților. „Prea des suntem tentați să confundăm notorietatea cu valoarea, vizibilitatea cu competența și succesul de moment cu performanța adevărată. Nu vă alegeți modelele după numărul de follow-eri pe rețele sociale. Alegeți-le după ceea ce au construit, după ce au lăsat în urmă și după cum au schimbat în bine viața altor oameni”, a continuat el.

„Nu există performanță fără disciplină și caracter”

Fostul ministru de Externe le-a spus absolvenților că succesul real nu vine repede și nu se construiește prin scurtături. El i-a îndemnat să nu ardă etapele și să nu îi invidieze pe cei care devin cunoscuți peste noapte.

„Nu există câștiguri importante fără muncă serioasă. Nu există performanță fără disciplină și caracter. Nu ardeți etape, ci urmați-le consecvent, construiți-le riguros. Nu-i invidiați pe cei care devin staruri sau vedete de pe o zi pe alta - pentru că de fiecare dată carierele lor se vor prăbuși ca niște castele de nisip”, a spus Aurescu.

El le-a vorbit tinerilor și despre propriul început în diplomație, spunând că nu a ajuns direct într-o funcție importantă, ci a pornit ca „un tânăr diplomat jurist”, cu un salariu mic.

„Vă spun asta pentru că știu cât de frustrant poate fi începutul”, a spus el.

Aurescu le-a transmis absolvenților că, indiferent de domeniul în care vor lucra, important este să fie foarte buni în ceea ce fac.

„Funcțiile trec. Dar un pacient pe care l-ai salvat, un student pe care l-ai format, o invenție sau o instituție pe care ai făcut-o mai bună rămân mult, mult după ce numele tău nu mai apare pe ușa unui birou”, a afirmat el.

Aurescu: „Impostura nu construiește nimic durabil”

O parte importantă a discursului a fost despre responsabilitatea civică și despre rolul pe care tinerii profesioniști îl au în societate. Aurescu le-a spus absolvenților că schimbarea nu este doar responsabilitatea Guvernului, Parlamentului, primarului sau a celor aflați în funcții de conducere.

„În realitate, societățile și statele performante și eficiente sunt rezultatul milioanelor de oameni care își fac bine meseria în fiecare zi și care înțeleg că sunt și cetățeni, nu doar profesioniști”, a spus el.

Fostul ministru i-a îndemnat pe absolvenți să fie implicați, să aibă spirit critic și să nu accepte ca lipsa de competență să devină normală.

„De aceea vă îndemn să nu fiți doar profesioniști foarte buni, ci și cetățeni implicați. Deschideți ochii. Puneți întrebări. Aveți spirit critic. Și moralitate. Susțineți valorile democratice, pro-europene și pro-occidentale. Și nu acceptați niciodată ca impostura, superficialitatea sau lipsa de competență să devină normale”.

Aurescu a avertizat că impostorii și atacurile la democrație nu apar din senin, ci atunci când „zgomotul ajunge să acopere competența și bunul-simț”.

„Aceștia vă vor vorbi cu aplomb despre lucruri pe care nu le stăpânesc, vor încerca să obțină prin imagine ceea ce alții obțin prin muncă și vor considera că funcția poate înlocui competența. Să nu-i invidiați și să nu-i urmați. Trebuie însă să îi dați la o parte. Impostura nu construiește nimic durabil. Competența, în schimb, are uneori nevoie de mai mult timp pentru a fi observată, însă e singura ce rezistă timpului”, a spus el.

„Purtați România cu dumneavoastră”

În discurs, Bogdan Aurescu a vorbit și despre România și despre felul în care tinerii pot contribui la imaginea țării, indiferent dacă rămân aici sau pleacă la studii, stagii ori joburi în străinătate.

„Și vă mai rog un lucru: oriunde veți ajunge în viață, purtați România cu dumneavoastră!”, le-a transmis el.

Aurescu a spus că România este uneori privită de români cu mai puțină încredere decât merită, deși în întâlnirile internaționale țara este tratată cu mai mult respect decât cred mulți.

El le-a cerut absolvenților să vorbească despre „România valoroasă”: România medicilor, cercetătorilor, profesorilor, antreprenorilor, inginerilor, diplomaților, militarilor, magistraților și funcționarilor care își fac treaba cu profesionalism.

„Aveți încredere în forțele dumneavoastră și în țara dumneavoastră. Și acționați mereu pentru a fi mândri de România, iar România să fie mândră de dumneavoastră”, a spus Aurescu.

La final, el le-a transmis absolvenților că adevărata reușită nu înseamnă doar construirea unei cariere, ci și contribuția la construirea unei țări.

„Oriunde vă va purta viața, să faceți în așa fel încât, atunci când cineva vă va rosti numele, să spună imediat: „Acesta este un profesionist care face cinste României.” Dacă veți reuși asta, înseamnă că nu doar v-ați construit o carieră. Înseamnă că ați contribuit la construirea unei țări”.