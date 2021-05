Cătălin Denciu, medicul erou de la Piatra Neamț, premiat de OMS pentru implicare și sacrificiu

Cătălin Denciu, medicul anestezist care a salvat viața mai multor pacienți, în timpul incendiului declanșat la secția de ATI a Spitalului de Urgență de la Piatra Neamț, a fost premiat de OMS pentru implicarea și sacrificiul de care a dat dovadă.

Aprecierea a venit din partea directorului general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreusesus.

”Astăzi îl vom onora cu un premiu pentru serviciul, sacrificiul și exemplul său.

Acestea sunt doar câteva exemple. Mai sunt milioane; povești de curaj, durere, disperare, luptă și triumf”, se arată în postarea OMS de pe Twitter.

Romanian doctor Catalin Denciu, honoured today by @WHO, during #WHA74, for his bravery, professional integrity & sacrifice. Putting his life at risk to save his patients, he is a true hero and an inspiration to us all.

? https://t.co/4vyXp07PST pic.twitter.com/nbqfpQR5Og