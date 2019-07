Ce a apărut pe pagina de Facebook a Alexandrei Măceșanu, după ce s-a aflat că a murit în chinuri groaznice. Adolescenta din Caracal a fost tranșată de un mecanic auto

Alexandra Măceșanu este una dintre fetele omorâte de mecanicul auto din Caracal. Tânăra a sunat joi la 112 şi a anunţat că este ţinută captivă într-o casă.

Potrivit unor surse Antena 3, fata a sunat și a dat poliției un nume de pe o carte de vizită găsită în casă.

Fata a fost ultima dată văzută în timp ce era luată la ocazie.

Pe pagina de Facebook a tinerei, curg zeci de mesaje pline de regret de la apropiații ei, dar și de la restul românilor care sunt șocați de moartea fetei.

”Oare cat a suferit acest suflet curat și frumos înainte si in timpul maltratării? Cred că a fost ucisa in cele mai groaznice chinurii de acest monstru :( offf mare păcat nu mai am cuvinte . As dori sa fie totul doar un vis urat”, este unul dintre mesaje.

”Off Doamne, câtă durere în sufletul părinților. Două fete frumoase cu viata înainte, Sper sa putrezească, în pușcărie ce-i ce au făcut asta ce fac banii în ziua de azi omorâți.. Suflete nevinovate pentru ce? Niște hârtii? dacă ai copii" sperr sa suferi, și tu măcar pe un sfert ce Suferă familile lorr! Dobitocule”, este un alt mesaj postat pe pagina de Facebook a Alexandrei.