Ce buget alocă românii pentru cadourile de Sărbători în 2025. E forfotă în magazine, dar oamenii cheltuie mai puţin faţă de anul trecut

Ce buget alocă românii pentru caodurile de Sărbători în 2025. foto: unsplash.com

Magazinele din întreaga ţară sunt aglomerate în această perioadă a anului, pentru că românii vor să aibă de toate pe masă, de Sărbători, însă, din cauza scumpirilor succesive, oamenii sunt nevoiţi să caute reduceri şi să cumpere mai puţin faţă de anii trecuţi. Bugetul pentru cadouri, în 2025, nu mai este la fel de generos precum altă dată. În medie, românii alocă 2.000 de lei pentru toate darurile pe care le oferă celor dragi, de Crăciun 2025.

Haine, bijuterii, cosmetice şi bijuterii sunt cele mai căutate produse în ultimul weekend înante de Crăciun. Forfotă este şi la rafturile cu mâncare, în special acolo unde se vând produse tradiţionale, dulciuri şi carne. Toate cumpărăturile au fost afectate de inflaţie, iar lista completă ne costă cu aproximativ 10% mai mult faţă de 2024.

În această perioadă, ca să nu le scadă vânzările, comercianţii vin cu oferte şi promoţii. Se întâmpla asta şi la magazinele de cadouri, dar şi acolo unde se vinde mâncare.

Oamenii alocă 2.000 de lei pentru cadouri

Aproape jumătate dintre români au în plan să cheltuie mai puţin în acest an faţă de anul trecut. Misiunea celor care şi-au propus să ofere daruri nu este prea uşoară.

"Am nevoie de un buget de 20% peste, pentru cadouri, raportat la anul trecut. Pentru toate cadourile, maximum aloc 2.000 de lei", a spus un bărbat care căuta daruri pentru cei dragi într-un mall din Bucureşti.

Autorităţile îndeamnă la atenţie sporită Ultima acţiune a celor de la ANPC, când au fost verificaţi peste 1.600 de operatori economici, au fost descoperite nereguli grave. Au fost aplicate peste 1.200 de amenzi.

Bugetul românilor de Sărbători

Analiza de specialitate relevă faptul că hainele şi accesoriile rămân pe primul loc în preferinţele cumpărătorilor ca sumă alocată (20% din total), dar cardurile cadou câştigă teren (17%, plus patru puncte procentuale faţă de anul trecut), în timp ce bugetul alocat produselor electronice scade la 12%, de la 15%, în 2024.

Pe de altă parte, anul acesta tot mai mulţi cumpărători (47%, faţă de 39% în 2024) aleg să ofere cadou experienţe (mese la restaurant, bilete la evenimente, acces în centre de relaxare etc.), motiv pentru care cheltuielile de acest tip ar urma să scadă mai puţin (cu 6%) faţă de anul trecut decât cele alocate articolelor de retail (-14%).

Studiul arată că şapte din zece cumpărători urmăresc mai multe canale pentru a identifica oferte, iar 68% intenţionează să utilizeze instrumente digitale (social media - 59%, inteligenţa artificială generativă - 33%, comparatoare de preţuri şi chatboturi) pentru cumpărăturile de sărbători.