Ce este livretul de familie și la ce mai folosește în 2026

Livret de Familie - specimen. Sursa foto: Ministerul Justiției/ HG nr. 495/1997 publicată în Monitorul Oficial

Tot mai mulți români se întreabă la ce mai folosește livretul de familie în 2026, în condițiile în care mai multe proceduri de stare civilă au fost digitalizate în ultimii ani.

Deși nu mai este solicitat la fel de frecvent ca în trecut, livretul de familie nu a fost desființat și continuă să fie un document oficial care atestă componența familiei și situația juridică a membrilor acesteia.

Acesta poate fi necesar în anumite proceduri administrative și poate fi actualizat ori de câte ori intervin modificări în structura familiei.

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Ce este livretul de familie și cine îl eliberează

Livretul de familie este documentul oficial care cuprinde principalele informații privind componența familiei, filiația copiilor și situația juridică a acestora față de părinți sau reprezentanții legali. Documentul este reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 495/1997 și este eliberat gratuit de serviciul de stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) ori al primăriei competente, în funcție de domiciliul reprezentantului familiei.

Livretul poate fi emis cu ocazia încheierii căsătoriei sau ulterior, la cererea reprezentantului familiei. În cazul în care apar modificări precum nașterea unui copil, schimbarea numelui, divorțul, decesul unui membru al familiei ori schimbarea situației privind autoritatea părintească, acestea trebuie înscrise în livret prin actualizarea documentului la serviciul de stare civilă.

La ce folosește în 2026 livretul de familie

În 2026, livretul de familie nu mai este un document solicitat în mod curent pentru majoritatea serviciilor publice, însă continuă să fie valabil și poate fi folosit pentru a dovedi rapid componența familiei în anumite situații administrative, atunci când instituțiile solicită acest lucru sau când este necesară verificarea relațiilor de rudenie.

De asemenea, documentul poate simplifica unele proceduri care implică membrii familiei, deoarece reunește într-un singur act informațiile privind soții și copiii.

Iată câteva exemple:

Înscrierea copilului la creșă sau grădiniță , dacă unitatea solicită un document din care să rezulte componența familiei (deși, în practică, de cele mai multe ori sunt suficiente certificatele de naștere).

, dacă unitatea solicită un document din care să rezulte componența familiei (deși, în practică, de cele mai multe ori sunt suficiente certificatele de naștere). Solicitarea unor beneficii sau prestații sociale , atunci când autoritatea locală cere documente privind membrii familiei și acceptă livretul de familie ca act doveditor.

, atunci când autoritatea locală cere documente privind membrii familiei și acceptă livretul de familie ca act doveditor. Întocmirea unor dosare pentru alocații, indemnizații sau alte drepturi sociale , dacă instituția îl include în lista documentelor acceptate.

, dacă instituția îl include în lista documentelor acceptate. Dovedirea rapidă a relației dintre părinți și copii în anumite proceduri administrative, atunci când este necesară verificarea componenței familiei.

în anumite proceduri administrative, atunci când este necesară verificarea componenței familiei. Actualizarea unor evidențe administrative la nivelul autorităților locale, în cazurile în care este solicitat de funcționari.

Chiar dacă multe instituții verifică în prezent aceste date prin registre electronice, livretul de familie rămâne un document oficial, iar autoritățile continuă să îl elibereze și să îl actualizeze la cererea cetățenilor.

Specialiștii în evidența persoanelor recomandă actualizarea livretului ori de câte ori apar modificări în situația familiei, pentru ca informațiile înscrise să corespundă realității.

Cum poți solicita livretul de familie

Livretul de familie se solicită prin depunerea unei cereri la serviciul de stare civilă din localitatea de domiciliu.

În general, solicitantul trebuie să prezinte actele de identitate ale părinților sau reprezentantului legal, certificatul de căsătorie, certificatele de naștere ale copiilor și, după caz, documente privind divorțul, decesul, schimbarea numelui ori hotărâri referitoare la autoritatea părintească.

Eliberarea documentului este gratuită, iar în cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii acestuia poate fi solicitat un duplicat. Tot reprezentantul familiei are obligația de a solicita actualizarea livretului atunci când intervin schimbări privind componența familiei sau datele înscrise în document.