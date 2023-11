Comunicat de presă: 172 tineri din grupuri vulnerabile social au fost sprijiniți în integrarea lor socială prin programul Active Citizens Fund România

Organizația Umanitară CONCORDIA a organizat în data de 22 noiembrie, conferința de final a proiectului „Tineri activi și responsabili!” la Hotel Ibis Styles Bucharest Erbaș.

La eveniment au participat tineri, experți ai organizațiilor partenere, ONG-uri, CONCORDIA Academia și alți profesioniști ai furnizorilor de servicii.

Cu o finanțare de 248.204,61 Euro, prin programul Active Citizens Fund pentru implementarea proiectului „Tineri activi și responsabili!“, în perioada 1 martie 2021 și 30 noiembrie 2023, Organizația Umanitară CONCORDIA alături de partenerii săi, A.R.T Fusion și Norwegian Aid, au implementat proiectul „Tineri activi și responsabili!” în București și Prahova, al cărui obiectiv a fost incluziunea socială a tinerilor din grupuri vulnerabile social și creșterea capacității și sustenabilității ONG-urilor și sectorului societății.

Principalele activități și rezultate ale proiectului au fost:

172 tineri din grupuri vulnerabile social au beneficiat de activitățile proiectului și de serviciile oferite, fiind sprijiniți pentru a-și crește capacitatea de relaționare, comunicare și participare; au fost implicați în diferite ateliere tematice, grupuri consultative, tabere de dezbatere și participare, sesiuni de teatru legislativ; au luat parte și la activitățile de management dar și la schimburile cu partenerul norvegian. 70 de tineri care au participat la 15 întâlniri grupuri consultative, cu teme legate de „Despre voluntariat”, „Violenta domestica, abuz, neglijare”, „Drepturile tinerilor ca asigurați medical”, „Drepturile si soluționarea unor probleme când ne aflăm într-o altă țară „Menținerea în sistemul de protecție după vârsta de 18 ani – pro și contra”, „Drepturile și responsabilități când faci voluntariat”; 3 tabere de dezbatere și participare; Teatru legislativ, cu participarea tinerilor în stabilirea temelor abordate și în reprezentația finală (12 tineri); un document de poziție ca urmare a implementării metodei teatrului legislativ (ART Fusion); 90 tineri au primit consiliere (individual sau în sesiuni de grup) cu privire la creșterea autonomiei și găsirea și păstrarea unui loc de muncă; 2 seminarii schimb de experiență în România cu partenerul norvegian; 1 compendium „Munca cu tinerii în CONCORDIA - Un Compendium al serviciilor și activităților destinate tinerilor în Organizația Umanitară CONCORDIA România” 20 de specialiști care lucrează cu persoane din categorii vulnerabile au urmat cursul de formare - "Practicieni în servicii sociale" și au participat la sesiuni de coaching.

Scopul proiectul a fost de a oferi tinerilor oportunități de dezvoltare personală, pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, integrare socială și profesională. De asemenea, au avut loc activități de advocacy pentru modificarea legislației naționale, a percepțiilor sociale și ale angajatorilor, pentru incluziunea socială a tinerilor din medii vulnerabile. Tinerii au beneficiat de servicii de protecție specială, educație non-formală și informală, orientare școlară și vocațională, consiliere și mediere profesională, și angajare.

[GAL layout="2"]

„Pentru mine, descoperirea organizației a fost o binecuvântare, pentru că voiam să mă desprind de locul unde stăteam. De când am început m-am dezvoltat foarte mult, nu înțelegeam lumea din jurul meu. Toți venim cu un bagaj în spate iar eu îl înțelegeam doar pe al meu nu și pe al celor din jurul meu, să ne cunoaștem, să ne dezvoltăm, să fim mai buni.”, a declarat Mădălina – tânără sprijinită prin acest proiect.

„Pentru tineri, serviciile oferite de CONCORDIA sunt fundamentul pe care ei pot să depășească provocările prezente și să facă alegeri informate și optimiste pentru viitorul lor.

Tinerii care provin din familii, grupuri și comunități vulnerabile întâmpină dificultăți în a-și continua educația, a-și dezvolta abilitățile de viață independentă, a avea un loc de muncă adecvat și potrivit capabilităților lor, a avea o locuință decentă, a stabili relații sănătoase și stimulatoare, a participa în luarea deciziilor relevante pentru propria viață, în concluzie de a trăi o viață autonomă.”, a declarat Raluca Anca - manager proiect, Organizația Umanitară CONCORDIA.

«Suntem direct preocupați, conștienți de marea nevoie de a susține tinerii care se află în grupuri vulnerabile, în risc de abandon școlar și care au nevoie de susținerea noastră pentru a se dezvolta. Este o responsabilitate comună a instituțiilor, dar și a noastră ca persoane, la nivel individual.

În luna septembrie, de la nivelul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse am desfășurat campania, „Pășește informați și încrezători spre viitor”. O campanie în care peste 6000 de tineri au beneficiat de consiliere pentru ceea ce trebuie să facă sau pot să facă, pentru că nimeni nu-i obligă să ia o anume decizie, ci sunt deschise căi pentru a lua ei decizia la momentul când împlinesc 18 ani pentru a părăsi sau nu sistemul. În fiecare județ al țării s-a deplasat câte un secretar de stat sau subsecretar de stat. Pe niște activități organizate de DGASPC- urile din țară acolo ei ne-au pus la dispoziție un calendar. Noi ne-am adaptat programul calendarului lor, deci a fost o lună, dar dreptul năucitoare, dar cu o încărcătură atât de frumoasă, pentru că am cunoscut și specialiști din sistem și tineri beneficiari ai sistemului de protecție de la care am aflat foarte multe lucruri și care ne-au primit cu o reală curiozitate, pentru că erau dornici să afle exact care este poziția lor în acel moment în alte sistem de protecție.», a declarat Anca Hendea, secretar de stat Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Proiectul a fost derulat de Organizația Umanitară CONCORDIA în parteneriat cu A.R.T Fusion și Norwegian Aid, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este incluziunea socială a tinerilor din grupuri vulnerabile social și creșterea capacității și sustenabilității ONG-urilor și sectorului societății civile care dezvoltă proiecte destinate acestor tineri.

Contact: Elena Mihaela Mititelu | Coordonator Relații Publice | [email protected] | 0730 003261

________

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro .

Despre CONCORDIA România

Cu un istoric de 32 de ani în România, CONCORDIA este o organizație neguvernamentală internațională, independentă, dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor aflate în nevoie, spre o viață independentă și responsabilă. Proiectele noastre se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani (județul Prahova), Odobești (județul Dâmbovița) și se adresează unui număr de peste 2.000 de persoane în fiecare an. Pentru mai multe informații accesați www.concordia.org.ro .

Despre A.R.T. Fusion

A.R.T. Fusion este o organizație de tineret care oferă o perspectivă realistă asupra problemelor cu care se confruntă societatea romanească și globală în zilele noastre. Misiunea A.R.T. Fusion este de a crea schimbare socială prin încurajarea membrilor comunității să își asume responsabilitatea. Activitatea A.R.T. Fusion este axată pe două dimensiuni: responsabilitatea socială și responsabilitatea globală. Viziunea A.R.T. Fusion este o lume în care fiecare dintre noi este conștient/ă de rolul în societate la nivel global și aduce o contribuție la comunitatea în care dorește să trăiască. Pentru mai multe informații accesați https://artfusion.ro/ .

Despre Norwegian Aid