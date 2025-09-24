Condiţia pe care trebuie s-o îndeplinească beneficiarii stimulentelor pentru persoane cu dizabilităţi ca să ia ajutorul de la stat

Beneficiarii stimulentelor pentru persoane cu dizabilităţi, dar şi cei ai ajutoarelor pentru familii monoparentale trebuie să se asigure cu nu au datorii în ceea ce priveşte taxele şi impozitele locale. Sursa foto: Getty Images

Beneficiarii stimulentelor pentru persoane cu dizabilităţi, dar şi cei ai ajutoarelor pentru familii monoparentale trebuie să se asigure cu nu au datorii în ceea ce priveşte taxele şi impozitele locale, iar Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti va verifica debitele către bugetul local, până pe 30 septembrie.

"Stimaţi beneficiari ai stimulentului pentru adulţi cu handicap, stimulentului pentru copii cu handicap şi ai ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală!

Vă informăm faptul că, la data de 30.09.2025, DGASMB va verifica debitele către bugetul local. Va rugăm să vă asiguraţi că NU aveţi datorii la Direcţiile Generale de Taxe şi Impozite Locale (DITL)", informează DGASMB, miercuri, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Conform hotărârilor de Consiliu General, adoptate în 2017, stimulentele se acordă "sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local".