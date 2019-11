Crina a trăit ani buni din viață pe stradă la mila trecătorilor. Într-o zi, a crezut că destinul i s-a schimbat când l-a cunoscut pe Teo și au devenit părinți. Visul frumos avea însă să se spulbere în mod dramatic

Foto: Facebook

Crina a trăit ani buni din viață pe stradă la mila trecătorilor, fie iarnă, fie vară. A avut o viață grea, din care dramele nu au lipsit.

Sora ei mai mică a murit, după ce a căzut de pe scara de incendiu a unui cămin în timp ce se juca, iar asta a marcat-o profund pe tânără.

Într-o zi, a crezut că destinul i s-a schimbat când l-a cunoscut pe Teo și au devenit părinți. Au reușit să se mute într-un apartament, iar Crina a decis chiar să urmeze liceul la seral.

„Nu am recunoscut-o, în prima instanţă. Mai apoi, nu m-am putut opri din plâns când am văzut ce bine arăta. Am povestit puţin cu ea şi ne-a spus că a «ieşit» de pe stradă, că e căsătorită, are un fiu, Darius, şi că e fericită. Lucra şi făcea liceul la «seral». Era bine, optimistă, plină de viaţă şi extrem de mulţumită cu noua ei viaţă. Crina ne tot spunea cum Dumnezeu, Darius şi soţul ei au scos-o de pe stradă. Darius era «îngerul» ei, pe care Dumnezeu i l-a trimis să îi schimbe viaţa“, a povestit Ana Negrulescu, o tânără care împreună cu soțul său s-au ocupat și de cazul femeii, atunci când era pe stradă, pentru Adevărul.

Visul frumos avea însă să se spulbere în mod dramatic. Crina se stingea din viață la 29 de ani, la două zile după ce fiul ei murea. Au fost două din victimele blocului din Timișoara în care s-a făcut deratizarea.