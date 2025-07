Cum s-a văzut protestul din Piața Victoriei pe rețelele sociale: 200 de mii de protestatari, versus câteva sute în realitate

sursa: colajTudor Pană / Inquam Photos - captură foto Facebook

În vreme ce Piața Victoriei aduna câteva sute de protestatari în carne și oase, pe rețelele sociale, mobilizarea suveraniștilor părea de-a dreptul epică. Grupurile de Telegram, TikTok-ul și Facebook-ul au vuit de chemări „la luptă”, teorii conspiraționiste, lozinci și multă dramatizare.

„Incredibil! Românii pregătesc ceva masiv!”

Chemările au început devreme, cu promisiuni explozive:

„Incredibil! Românii pregătesc ceva masiv! Bugetarii blochează țara. Patrioții ies în stradă. Se preconizează milioane de oameni. 5.000.000” – apare într-un clip postat pe Tiktok.

Pe Facebook, cifra era alta: 200.000 de români participau la protest.

Un grup de Telegram intitulat #HaiLaBucurești, afiliat suporterilor AUR și Călin Georgescu, a lansat pe 19 iunie o chemare la unitate:

„Va avea loc o adunare publică pașnică inițiată de domnul Dan Petrescu, alături de alți fermieri, ciobani, agricultori, transportatori locali și gospodari – oameni harnici, cinstiți, adevărații stâlpi ai economiei României. Este o chemare la unitate, responsabilitate și implicare civică”.

Din ecran în stradă: o mobilizare virtuală cu ecou modest

Retorica a devenit rapid radicală pe celelalte grupuri:

„Protestul pentru Călin Georgescu se extinde: șoferii de camion blochează intrările în București și flutură steagul tricolor. Intervin scutierii în Piața Victoriei”

„Se îndeamnă în toate clipurile la blocarea Bucureștiului”.

Când în stradă nu s-au strâns mulțimile promise, a început frustrarea digitală:

„Ați spus că veniți din toate colțurile țării. Unde sunteți, lașilor? Jandarmii – mai mulți ca protestatarii. Vă meritați soarta!”

„Din decembrie ies în stradă și de fiecare dată am plecat dezamăgită. Aseară am jurat că a fost ultimul protest. M-am săturat de lașitate și nepăsare. Am fost puțini și au mai stat și pe margine. Se uitau ca la spectacol. Erau la picnic! Rușine!”

„Mulți nu au avut bani de drum!”

Patriotismul în format TikTok

Pe TikTok, protestul a avut o viață paralelă:

„Noi ne ducem protestele pe TikTok. Aici suntem. Hai să ne unim și să ieșim în stradă, să ne cerem drepturile înapoi, să luăm înapoi ce ne aparține: România noastră, țara noastră plină de roade (...) Sunt tineri care nu mai au putere să lupte cu greutățile de zi cu zi. Ajută-ne, Doamne, și luminează calea noastră!”

Un clip cu șoferul de camion care a blocat autostrada și fluturând steagul tricolor, în fundal cu vocea lui Nicolae Ceaușescu, a stârnit valuri de reacții:

„Bărbat adevărat! Să-i trăiască familia 1.000 de ani! Cu astfel de oameni m-aș duce la luptă!”

„Ieșiți din case și ajutați acest om!”

„Respect, patriotului!”

„Toate intrările blocate cel puțin două săptămâni”

„Dacă se vor ridica mai mulți oameni, în două-trei zile dăm guvernul jos”

Dar ce facem cu ambulanțele?

Nu toți au fost de acord cu blocajele:

„Dar urgențele medicale care ar putea duce la decese, femei, bărbați, copii, votanți georgiști, nicușoriști, tot el și-i asumă?”

„Dintr-o dată, toți au urgențe medicale, toți pierd trenul vieții, toți au plozi care se sufocă, toți pierd avioanele. Mi-e silă de toți. Unul n-a coborât să se alăture!”

Totuși, vocile entuziaste rămân:

„Ăsta este urmașul lui Ștefan cel Mare”

„Să vină și Miron Cozma, cu minerii, și rezolvăm!”

Vocea suveranistă între revoltă, misticism și conspirație

Tot în rândul suveraniștilor din online apare un alt curent: al celor care cred că șoferul de camion a blocat autostrada ca să nu poată ajunge adevărații protestatari la București.:

„Să nu fi fost vreo altă diversiune, să blocheze să nu poată intra lumea în București! Trebuie gândită faza!”

„Este omul sistemului, să nu ajungă lumea la proteste”

„Oamenii care voiau să meargă la protest au fost blocați pe autostradă”

Pe fundalul clipurilor virale rulează și mesaje audio cu Călin Georgescu:

„Dar eu vă spun că sunt bărbați în această țară și femei, care nu au îngenuncheat și nu vor îngenunchea. Și nici nu vor pupa ghiulul. (...) Cireșul va înflori, cu siguranță”.

Alte mesaje din piață devin acuzatoare:

„Au dat cu smoală! Uitați-vă și voi! Acuma toți ne lipim de smoală.”

„Ieșiți afară, fraților! Ea face sute de kilometri în fiecare săptămână! Voi ce faceți, fraților?”

„Rămânem în stradă, nu plecăm. De data asta, nu mai plecăm!”

Apoi, online, apare vestea că, dacă porți tricolor la gât, ești arestat pe stradă. Din senin. Așa că o tânără nu ezită și face și ea un video ce devine viral, în care se înfășoară cu un steag al țării noastre, în semn de protest: „Haideți! Haideți, neocomuniștilor! Luați-mă la pușcărie, că port steagul României pe stradă și Constituția”. Clipul ei are mii de vizualizări, reacții și comentarii de susținere.

„Uitați ce pățim noi: venim cu un steag tricolor, ne legitimează și ne bagă la dubă! Acești antiromâni! Aceștia care nu simt românește! Așa s-a ajuns în țara asta românească! Ne calcă pe cap! Evreii și francezii! Nu mai permitem așa ceva! Ăsta-i pământ românesc!

N-a luptat aici nici bunica Ursulei, nici bunicul lui Macron. Au luptat bunicul meu și străbunicul meu. Așa că asta-i țara noastră, a românilor, nu a străinilor! Apa este a noastră, pământul este al nostru, glia e a noastră!

Ați văzut sabotorii? Cum ne sabotează lanurile de grâu? Și le dau foc? Dau foc pâinii noastre, a românilor? Țăranii noștri, care ne pun pâinea pe masă! Cei care scurmă pământul și sunt penalizați, nu-i lasă să ia apă din râuri!

Lasă apa să se ducă în Dunăre și să se verse în mare. Și nu e voie să-ți uzi plantele tale, dătătoare de hrană și de viață. Rău am ajuns, fraților! Treziți-vă și deșteptați-vă, frați români! Treziți-vă odată!”, strigă un alt bărbat, aflat pe autostrada blocată, în timp ce jandarmii încearcă să-l calmeze. Și videoul cu el are mii de vizualizări și sute de mesaje de încurajare.

Diana Șoșoacă i-a dojenit pe protestatari

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a intrat în direct:

„Nu mai faceți mitinguri sâmbăta și duminica decât dacă sunt pentru credință (...) Cu cine vă duceți să vă certați voi? Cu Guvernul, care nu este acolo?”

Mesaje antisemite și xenofobe, distribuite fără filtru

Totodată, nu au întârziat să apară nici mesajele extremiste, xenofobe și antisemite:

„România suverană. Afară cu jidanii din țară. Afară cu francezii din țară. Afară u germanii din țară! Jos Guvernul trădător.”

„Uitați ce pățim noi: venim cu un steag tricolor, ne legitimează și ne bagă la dubă! Evreii și francezii! Nu mai permitem așa ceva!”

S-au viralizat și teorii privind sabotarea agriculturii:

„Ați văzut sabotorii? Cum ne sabotează lanurile de grâu? Și le dau foc? Dau foc pâinii noastre, a românilor!”

Într-un alt video devenit viral, un bărbat e oprit de jandarmi: Nea` Ilie, oprit de jandarmi să împartă românilor cartofi gratuit.

„Azi e Sfântul Ilie, eu dau degeaba. Să arăt Guvernului că, cu apa aia pe care vrea să ne taxeze, am făcut cartofii ăștia, care au fost 30 de bani la Lungulețu prețul. Iar cartofii pe care i-ați mâncat dumneavoastră, în toată țara, aduși din Franța, erau și șapte lei pe tarabă! Nu există o asemenea diferență și un asemenea acord pentru producătorul român, să se instituie atâtea piedici”, strigă el, în filmarea menționată.

Cine a lipsit, de fapt? Liderul

„Câștigătorul alegerilor prezidențiale e târât săptămânal la control judiciar. Vina: a câștigat alegerile.” – a scris luni, George Simion, într-o postare care a adunat zeci de mii de reacții și distribuiri.

Dar duminică, când protestul era în desfășurare, liderul AUR era în Cipru, la o terasă.

Mobilizarea de pe rețele versus realitatea din piață

Realitatea? Câteva sute de persoane au ajuns în Piața Victoriei. Unii s-au îmbrâncit cu jandarmii, alții au blocat temporar o autostradă.

Online, în schimb, revoluția a fost „paralizantă”:

„S-a paralizat tot! Să ne dea amendă. La câți bani ne-au luat, mai plătim o amendă”.

„Incredibil, chiar acum! Protestatarii de pe A1 sunt arestați. Hai cu urmărire și distribuire pentru mai multe informații”.

Și, totuși, în ciuda imaginilor cu Nea` Ilie dând cartofi gratis în numele Sfântului Ilie și a clipurilor dramatice, ziua s-a încheiat fără mari consecințe. Offline-ul a fost, din nou, o umbră palidă a discursului online.