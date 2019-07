Cum și-a făcut un tată singur dreptate, după ce fata lui a fost batjocorită. Dan Negru a amintit cazul

Foto: pixabay.com

Drasius Kedys a devenit un veritabil erou internațional, după a decis să răzbune violul comis asupra fetiței sale de patru ani de un grup de oameni protejați de sistemul corupt din Lituania.

„Drama fetei ucisă la Caracal mi-a amintit de Drasius Kedys, lituanianul a cărei fetiță de 6 ani a fost agresată sexual de un pedofil influent.

Tatăl și-a căutat dreptatea in tribunale, a trimis petiții la Parlamentul European și avut chiar puterea sa-și filmeze fetița povestind cum a fost violată!

Pentru că nimeni nu l-a luat in seama,Drasius, fost luptător in trupele speciale, și-a făcut singur dreptate si i-a executat pe toți cei implicați in molestarea fetiței lui”, a amintit Dan Negru.

„Agresorului i-a tras doua gloanțe in organele genitale și un glonte in cap.

Căutat apoi de poliție și-a atras simpatia in toată lumea!

Totuși, după câteva săptămâni, Drasius a fost găsit mort.

Sistemul corupt l-a învins dar el rămâne o emblemă a celor care-și fac dreptate singuri!

Trump l-a dat exemplu când a cerut pedeapsa cu moartea in America!

Orice țară care nu poate avea grijă de copiii ei va ajunge la Drasius Kedys!

PENTRU CĂ EXISTĂ UN DRASIUS IN FIECARE TATĂ !

Și atunci niciun 112 nu va mai conta !

Spre asta ne îndreptăm ?!

Răzbunarea personală e soluția când statul nu mai există !”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.