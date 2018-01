Dan Negru, reacție la cazurile de pedofilie: ”Cred că pedofilia merită pedeapsa cu moartea”

Dan Negru a postat un mesaj pe contul său de Facebook în care vorbește despre cazurile de pedofilie. Prezentatorul TV condamnă aspru asemenea acțiuni și e de părere că aceste acte trebuie pedepsite cu moartea sau cu castrarea chimică.

”Și eu cred ca pedofilia merita pedeapsa cu moartea sau castrarea chimica! Cazul lui Drasius Kedys e faimos in toată lumea! Drasius a fost un lituanian a carei fetița de 6 ani, Deimantela, a fost agresată sexual de un pedofil influent, fost judecător in Vilnius, capitala Lituaniei. Tatăl și-a căutat dreptatea in tribunale, a trimis petiții la Parlamentul European si avut puterea sa-și filmeze fetița cum povestește prin ce a trecut! Pentru ca nimeni nu l-a luat in seama, Drasius, fost luptător in armata lituaniana, si-a făcut singur dreptate si i-a executat pe toți cei implicați in molestarea fetiței lui. Agresorului i-a tras doua gloanțe in organele genitale și un glonte in cap. Căutat apoi de politie si-a atras simpatia in toată lumea. Totuși, după câteva săptămâni politia din Lituania a anunțat ca Drasius a fost găsit mort lângă locuința lui. Trump l-a dat exemplu când a cerut pedeapsa cu moartea pentru pedofili. In campaniile mondiale anti-pedofilie exista sloganul: “THERE IS A DRASIUS IN EACH DADDY” ! ( Exista un Drasius in fiecare tata)”, a declarat Dan Negru.