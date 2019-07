Declarația halucinantă a tânărului din România care a ucis o englezoaică: „Am picat la mijloc, o capcană. De frică s-a întâmplat, vă zic sincer” - VIDEO

foto: Pixabay.com

Un tânăr de 27 de ani originar din Cluj, care a ucis o femeie în Marea Britanie, a fost prins de poliţişti în cursul zilei de miercuri.

Apartamentului acestuia a fost percheziționat, iar acesta a fost reținut de polițiști. Oamenii legii au descoperit că tânărul ascunde un episod tenebros. În urmă cu 6 ani, acesta se afla în Marea Britanie, la Bosham și a ucis o artistă lovind-o cu ciocanul în cap, scrie Adevărul.

„S-a întâmplat un accident, vă spun sincer că nu am vrut să-i fac rău. M-a pus cineva să intru în casă, că a fost vorba că sunt bani şi lucruri de valoare. Am fost picat la mijloc, o capcană. De frică s-a întâmplat, vă zic sincer. Nu am făcut rău la nimeni în viaţa vieţilor mele. Îmi pare rău”, a spus Sabou.