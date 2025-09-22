Antena 3 CNN Actualitate Social DNSC avertizează: datele „banale” pot fi folosite de hackeri pentru furt de identitate

DNSC avertizează: datele „banale” pot fi folosite de hackeri pentru furt de identitate

15:59 22 Sep 2025
Specialiștii subliniază că și datele aparent nesemnificative pot fi exploatate pentru fraude / FOTO: Getty Images

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), a avertizat, luni, că detalii care par inofensive - precum adresa de e-mail, numele complet sau data nașterii - pot fi suficiente pentru ca infractorii cibernetici să creeze un profil complet al unei persoane.

Instituția atrage atenția asupra unui mit frecvent întâlnit: „Eu nu păstrez informații sensibile online”. 

Specialiștii subliniază că și datele aparent nesemnificative pot fi exploatate pentru fraude, furt de identitate sau atacuri de tip inginerie socială.

Pentru a reduce riscurile, instituția recomandă:

  • limitarea informațiilor personale distribuite public;
  • activarea autentificării în doi pași;
  • folosirea unor parole complexe și unice;
  • verificarea periodică a setărilor de confidențialitate.

„Chiar dacă ție ți se par neimportante, datele tale pot deveni cheia către întreaga ta identitate digitală”, este mesajul final transmis de DNSC.

