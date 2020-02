Dragobete. Cele mai frumoase mesaje, SMS-uri, felicitări şi urări de dragoste pe care le poţi trimite de Ziua Îndrăgostiţilor la români

Dragobete. Cele mai frumoase mesaje, SMS-uri și urăriri de dragoste. Pentru a surprinde persoana iubită de Dragobete, vă propunem mai jos câteva variante de SMS-uri, felicitări şi mesaje de dragoste care le puteţi trimite:

Orice ai face sunt alături de tine. Sper ca toate visele tale să se împlinească. Oriunde, oricând, voi fi lângă tine dorindu-ţi dragoste şi fericire pentru că te iubesc.

Am doi ochi care vor să te vadă, am două mâini care vor să te îmbrăţişeze, am două buze ce vor să te sărute, dar am o singură inimă ce bate numai pentru tine. Te iubesc!

Dacă îmi este poftă de ceva dulce ştiu ce trebuie să fac. Vin la uşa ta şi îşi cer un sărut.

Viaţa mea ar fi atât de haotică fără tine. Nu aş putea realiza jumătate din lucrurile de care am nevoie fără tine. Îţi mulţumesc că eşti dragostea mea.

Ceea ce se îmtâmplă între noi este magic. Toţi îşi doresc să întâlnească iubirea, dar puţini au parte de o relaţie aşa de specială ca a noastră. Te iubesc!

Lumea este un miracol, viaţa mea este un miracol pentru că tu eşti în ea. Te iubesc!

Câteodată suntem aşa de prinşi cu micile griji cotidiene, încât uităm de lucrul cel mai important - dragostea. Te iubesc!

Pentru lume tu eşti cineva. Pentru cineva tu eşti lumea. Cu multă dragoste, cineva.

Iubirea e un sărut furat, un zâmbet inocent, o îmbrăţişare pătimaşă şi un suflet smult din piept. Te iubesc!

Să-ţi aducă DRAGOBETELE un an plin de bucurii, fericire, sănătate şi multă izbândă în tot ceea ce ţi-ai propus! Să fii iubită şi să-l iubeşti înzecit pe cel care îţi va deveni soţ.