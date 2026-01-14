Efectul inflaţiei de aproape 10% asupra românilor. Cu ce sume a scăzut puterea de cumpărare şi care sunt cheltuielile prioritare

Veniturile mici şi scumpirile îi fac pe români să strângă bine cureaua. FOTO: Getty Images

Veniturile românilor se topesc, pur şi simplu de la o lună la alta. Puterea de cumpărare a scăzut cu câteva sute de lei din cauza inflaţiei de aproape 10%. Cele mai mari scumpiri sunt pentru energia electrică şi pentru alimente.

Rata anuală a inflaţiei, în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024, a fost de 9,7%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la energia electrică, cu 60% după eliminarea plafonării. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 10,48%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,75%.

Asta înseamnă că viaţa românilor s-a scumpit, în medie, cu 10%, în ultimul an. Veniturile ţin cu greu pasul scumpirilor.

"La o inflaţie de 10%, pierdem 10% din puterea de cumpărare. Pe o pensie medie, avem 270 de lei pierdere. La un salariu mediu pe economie, ne permitem mai puţin cu 530 de lei. Iar creşterea salariului minim, de la 1 iulie 2026, nu va surmonta inflaţia şi preţurile mai mari.

Venitul la nivel de gospodărie este în scădere. Consumul este din ce în ce mai mic. Cheltuielile la nivel de an, vorbim despre o creştere de 15% la nivelul gospodăriei, este foarte mult. Au venit pe seama taxelor mai mari, banii s-au dus pe alimente şi pe produse nealimentare", a afirmat Radu Ciobanu, profesor de economie la ASE.

Ce produse s-au scumpit

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri au fost în acest interval la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 23,94%. Fructele proaspete s-au scumpit cu 15,19% față de anul trecut, în vreme ce fructele și conservele cu fructe sunt mai scumpe cu 12%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 14,12%.

Alte creșteri substanțiale se constată și la laptele de vacă, 10,96%, la pâine, 10,09%, și la carnea de bovine, 11,80%. Ouăle şi-au mărit tariful în acest interval cu 10,68%. La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,27%, iar cel al vinului cu 6,62%.

Dintre mărfurile nealimentare, scumpirile cele mai însemnate din decembrie continuă să fie cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 60,91% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică (18,80%), la cărți, ziare, reviste (10,16%), detergenți (9,41%), tutun și țigări (6,68%).