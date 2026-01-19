Eurostat: România ocupă ultimul loc din UE la numărul tinerilor care muncesc în timpul studiilor. Câţi dintre ei îşi caută un job

Tinerii români preferă, în majoritatea lor, să se dedice studiilor şi să amâne găsirea unui job până după absolvirea facultătii. Din acest punct de vedere, al categoriei sociale din zona demografică 15-29 de ani care munceşte în timp ce şi studiază, România ocupă ultimul loc dintre ţările din Uniunea Europeană, conform unui raport Eurostat. Numai 2,4% dintre tinerii români au şi un job, dar frecventează şi o formă de învăţământ simultan.

În anul 2024, 25,4% dintre tinerii europeni (cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani) erau angajați în timpul studiilor. 71,4% dintre tineri au rămas în afara forței de muncă, iar 3,2% erau șomeri (dar îşi căutau un loc de muncă) în timp ce urmau şi o şcoală.

Olandezii, cei mai muncitori. Românii, la coada clasamentului

Olanda (74,3%), Danemarca (56,4%) și Germania (45,8%) au înregistrat cele mai mari ponderi ale tinerilor care lucrează și studiază simultan. În schimb, România (2,4%), Grecia (6,0%) și Croația (6,4%) au raportat cele mai mici ponderi dintre țările UE.

Cele mai mari ponderi ale tinerilor șomeri din sistemul de învățământ formal, care erau disponibili pentru angajare și căutau activ un loc de muncă, au fost înregistrate în Suedia (14,1%), Finlanda (10,0%) și Danemarca (9,6%). La polul opus, România (0,6%), Croația, Cehia și Ungaria (fiecare cu câte 0,8%) au avut mai puțin de 1% dintre tinerii care căutau un loc de muncă.

Aşadar, numai 0,6% dintre tinerii români care şi învăţau în 2024 îşi căutau şi un loc de muncă în acelaşi timp.

România ocupă ultimul loc din UE la numărul tinerilor care muncesc în timpul studiilor (culoarea albastră: angajaţi, culoarea galbenă: şomeri, dar care îşi caută de muncă, culoarea mov: tineri fără job). Sursa: raport Eurostat

Tinerii de până în 19 ani se concentrează pe şcoală

La nivelul ţărilor din UE, în grupa de vârstă 15-19 ani, 74,4% dintre femei și 70,4% dintre bărbați rămân în afara forței de muncă în timp ce urmează studii, ceea ce arată că acestea se concentrează în principal pe educație în primii ani.

Pe măsură ce cresc și ajung la grupa de vârstă 20-24 de ani, proporția celor din afara forței de muncă scade la 30,9% pentru femei și 24,8% pentru bărbați, indicând o integrare mai mare pe piața muncii, alături de activitățile educaționale. În acest grup, procentul tinerilor angajați în timpul studiilor a fost de 19,6% pentru femei și 17,0% pentru bărbați.

În grupa de vârstă 25-29 de ani, ocuparea forței de muncă a ajuns la 62,0% pentru femei și 71,9% pentru bărbați, în UE. Aici, ponderea femeilor din afara forței de muncă și care nu urmează studii formale (16,2%) a fost mai mare decât cea a bărbaților (6,9%).

Datele arată că femeile tind să participe mai mult la studii decât bărbații. Cu toate acestea, atunci când nu sunt în sistemul de învățământ, este mai puțin probabil să fie angajate sau să caute un loc de muncă, după cum reiese din ratele de ocupare a forței de muncă mai mici și ponderile mai mari de inactivitate în comparație cu bărbații.

Harta şomajului din România

O medie de 6% pentru rata şomajului la nivel naţional nu este un procent de speriat, dar dacă situaţia este privită în profunzime, constatăm, de fapt, că trăim într-o Românie cu mai multe Românii, cu decalaje majore de la o regiune la alta. Harta şomajului din ţara noastră ne arată cât de mare este discrepanţa pe piaţa muncii.

Foarte îngrijorător este că, în rândul tinerilor (15-24 de ani), înregistrăm o rată a şomajului mare, de 26,9%.

Regiunea Bucureşti - Ilfov stă de departe cel mai bine din ţară în ceea ce priveşte oamenii fără loc de muncă şi vedem o rată a şomajului de doar 1,9%. Am putea spune că aici sunt concentrate cele mai multe companii, naţionale şi internaţionale, industrie ceva mai multă şi comerţ.

Şi mai grav este totuşi cănd vorbim de tineri, cei cu capacitate şi forţă de muncă. În rândul populaţie cu vârste între 15 şi 24 de ani avem o problemă mare. Rata şomajului este de 26,9%. Județul Mehedinți înregistrează cea mai ridicată rată a șomajului, cauzată de închiderea mai multor societăți și afaceri, precum și de nivelul scăzut al salariilor.

Şi în Capitală există tineri fără un loc de muncă, fapt ce demonstrează că accesul la primul job devine din ce în ce mai dificil.