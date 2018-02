FBI a terminat raportul legat de moartea Mădalinei Manole: ”Asta nu este o sinucidere, asta este o crimă”

Mihaela Brooks este românca din Canada care a anchetat pentru FBI moartea Mădălinei Manole. Nu doar conaţionala noastră a lucrat la acest caz, ci şi Pete Klismet, un celebru „profiler” care fost angajat mulţi ani pentru FBI. El a acordat un interviu jurnalistei de radio Beth Karas din Statele Unite, în care a abordat pe larg „cazul Mădălina Manole”.

Pete Klismet, fost criminalist FBI, în prezent autor al celebrei triologii „FBI Diary”; a vorbit la un post de radio american despre cazul Mădălinei Manole. Bărbatul susţine că artista nu s-ar fi sinucis, ci ar fi fost omorâtă, informează cancan.ro.

„Mădălina e un fel de Madonna sau Lady Gaga! Atât de populară era în România! Ea era căsătorită, avea un copil şi a fost găsită într-o dimineaţă după ce s-a sinucis prin ingerarea unei cantităţi mari de otravă extrem de toxică. Cantitatea pe care a băut-o ar fi probabil suficient de mare încât să ucidă 3 sau 4 elefanţi. Am primit informaţii despre acest caz, raportul de la autopsie, imagini cu locul faptei. Poliţia a vorbit imediat despre o sinucidere. Asta nu este o sinucidere, asta este o crimă! Fie că vă convine sau nu, asta este! Iar acestea sunt dovezile pe care le aduc în sprijinul afirmaţiei mele! Voi puteţi să redeschideţi şi să anchetaţi din nou cazul, eu nu sunt un poliţist şi cu siguranţă nu am nicio autoritate în România, aşa că nu vă pot spune să o faceţi. Asta e ce am descoperit eu, asta este CV-ul meu, de aici vă ocupaţi voi”, a declarat Pete Klismet la show-ul „Karas on Crime”.