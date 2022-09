Femeie abuzată de un fost puşcăriaş, în scara unui bloc din Bucureşti:"Am avut instinctul de a fugi după el şi să-i fac o poză!"

O femeie a fost agresată sexual în scara blocului unde locuieşte, în Sectorul 4. Agresorul este un recidivist care a mai făcut puşcărie pentru fapte asemănătoare. Bărbatul a fost prins de poliţişti şi arestat, după ce victima a avut curajul să fugă după el şi să-i facă o fotografie.

Sursa foto: Daniel Băluţă/Facebook

Femeia care a fost abuzată în scara unui bloc din Sectorul 4, a povestit cum s-a întâmplat totul, în exclusivitate la Antena 3.

"Era o seară liniştită atunci, chiar nu am simţit cum vine. Pentru că mi se părea un pic suspect, nu-l cunoşteam, nu era vecin cu noi i-am spus că prefer să urc singură în lift. A zis: "Da, sigur. Cum să nu!".

Am deschis uşa liftului, când a coborât liftul şi în momentul ăla mi-a ridicat fusta şi mi-a pus mâna pe partea dorsală. Am ţipat foarte tare, am avut instinctul de a fugi după el să-i fac o poză. Am mai discutat cu persoane, am arătat poza respectivă şi altor vecini. Unii au spus că l-au văzut primbându-se prin parc.

Sunt mult mai precaută şi din păcate am rămas aşa cu o frică. Dacă în autobuz este cineva care mă atinge din greşeală, tresar", a spus femeia.

Poliţia Capitalei a anunţat că băbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

”Polițiștii au demarat cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, iar cu sprijinul Serviciului Criminalistic a fost stabilită identitatea persoanei bănuite de săvârșirea faptei.

Bărbatul a fost condus la audieri, față de acesta fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar în cursul acestei zile instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române”, a transmis Poliția Capitalei.

Potrivit ziare.com, agresorul se numește George Vasilescu (51 de ani). A fost eliberat din închisoare în decembrie 2021.

A fost condamnat și a executat 5 ani si 9 luni de închisoare pentru agresiune sexuală, în mai multe dosare penale, cu cinci victime femei, folosind același mod de operare prin constrângere.