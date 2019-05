Fotbalistul Alex Chipciu, declarație revoltătoare: "Nu am votat niciodată. Dacă eşti fotbalist sau ai mai mulţi bani, ţi-e cam indiferent ce se întâmplă în ţară "

Foto: captura Echipa națională de fotbal a României/ Facebook

Alexandru Chipciu s-a întors în ţară penntru reunirea lotului naţionalei României, înaintea meciurilor cu Norvegia şi Malta, din preliminariile Campionatului European din 2020.

Întâmpinat de jurnalişti, mijlocaşul a fost chestionat şi pe cele mai arzătoare subiecte ale momentului, cum ar fi alegerile europarlamentare şi condamnarea lui Liviu Dragnea. Întrebat dacă a votat, Alexandru Chipciu a avut o declaraţie halucinantă, potrivit spynews.ro.

"Spre rusinea mea nu am votat niciodata, fiindca am crezut ca lucrurile nu pot fi schimbate in tara niciodata pentru ca mi se parea ca toata lumea e la fel, dar acum, daca as fi avut posibiltitea sa merg la vot, m-as fi dus pentru ca eu cred ca va fi o schimbare si sper ca va fi o schimbare pentru oamenii care traiesc in Romania. Daca esti fotbalist sau ai mai multi bani, ti-e cam indiferent ce se intampla in tara pentru ca tu esti intr-o bula, ca sa zic asa. Dar normal ar fi fost sa votez mereu si sa imi pese de oamenii din tara asta", a spus Chipciu, pe aeroport.