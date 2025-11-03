Fundația Dana Voiculescu dă startul campaniei „Fii și tu Moș Crăciun pentru o zi!”. 500 de copii din 4 județe primesc daruri de Crăciun

2 minute de citit Publicat la 07:00 03 Noi 2025 Modificat la 07:00 03 Noi 2025

Foto: Fundația Dana Voiculescu

Pentru al treilea an consecutiv, Fundația Dana Voiculescu lansează campania „Fii și tu Moș Crăciun pentru o zi!” – o inițiativă prin care bucuria Crăciunului ajunge la copiii din comunități vulnerabile din mai multe județe ale țării.

Anul acesta, Caravana Solidarității va ajunge în Dolj, Alba, Hunedoara și Ilfov, unde aproximativ 500 de copii își vor vedea împlinite dorințele din scrisorile pentru Moș Crăciun

Campania face parte din programul național „Caravana Solidarității”, un demers amplu prin care Fundația sprijină comunitățile vulnerabile de cel puțin trei ori pe an – de Paște, de Crăciun și în perioada verii. De la un an la altul, proiectul a crescut semnificativ, ajungând în tot mai multe localități și reunind mii de oameni uniți de același scop: să dăruiască speranță și bucurie acolo unde este cea mai mare nevoie.

Cum poți deveni și tu Moș Crăciun pentru o zi

Oricine poate deveni Moș Crăciun pentru o zi. Totul începe prin completarea formularului de înscriere disponibil pe site-ul Fundației.

După înscriere, un membru al echipei sprijină fiecare donator cu toate informațiile necesare pentru pregătirea cadoului și livrarea către Fundație.

Fundația se ocupă de colectare, verificare și organizare, pentru ca fiecare dar să ajungă în siguranță la destinație. În preajma Crăciunului, Caravana Solidarității pornește la drum, ducând personal cadourile copiilor din județele selectate.

În spatele fiecărui dar se află o echipă dedicată și o poveste reală

Încă din perioada verii, echipa Fundației Dana Voiculescu merge în teren pentru a evalua nevoile reale ale comunităților. În fiecare județ, Fundația colaborează cu școli, primării, biserici, centre de zi și voluntari locali, construind o rețea de oameni care fac posibil acest proiect.

Mulți dintre copiii incluși în campanie provin din familii monoparentale sau sunt crescuți de bunici care se luptă să le ofere strictul necesar. Pentru acești copii, o jucărie, o pereche de ghete sau un fular călduros nu înseamnă doar un obiect, ci semnul că cineva se gândește la ei.

Rezultatele campaniei „Fii și tu Moș Crăciun pentru o zi!”

În doar trei ani, campania a crescut de la o inițiativă locală la un proiect național de solidaritate:

2023 – 42 de copii și 30 de seniori sprijiniți

2024 – 300 de copii și 30 de familii;

2025 – estimare: peste 500 de copii și 50 de familii;

Prin aceste acțiuni, Fundația Dana Voiculescu continuă să construiască o punte între cei care pot dărui și cei care au nevoie de o rază de speranță.

„Fiecare drum al Caravanei Solidarității este o confruntare cu realitatea. Vedem copii care își doresc lucruri elementare – o pereche de ghete, o haină călduroasă, o carte. În fața acestor nevoi, înțelegi că binele nu e un gest de excepție, ci o datorie firească.

Credem că solidaritatea nu înseamnă compasiune trecătoare, ci implicare constantă. Crăciunul este doar prilejul care ne reamintește cât de important este să ne păstrăm umanitatea în fiecare zi.”

— Dana Voiculescu, fondator Fundația Dana Voiculescu

Despre Fundația Dana Voiculescu

Fundația Dana Voiculescu este o organizație non-guvernamentală care sprijină copii, vârstnici și viețuitoare prin programe educaționale, umanitare și sociale.

Prin proiecte precum Caravana Solidarității, Fundația a ajuns în zeci de comunități din țară, aducând nu doar ajutoare materiale, ci și speranță, respect și demnitate.

Fii și tu parte din povestea binelui

Înscrierile sunt deschise pe site-ul oficial al Fundației:

www.fundatiadanavoiculescu.ro

Formular de înscriere: https://fundatiadanavoiculescu.ro/fii-si-tu-mos-craciun-pentru-o-zi/

Contact: +40 741 174 899

Alege o scrisoare, pregătește un dar și lasă magia Crăciunului să înceapă cu tine!