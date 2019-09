Gabriela Firea, anunț așteptat de toți bucureștenii: „Nu am renunţat la ideea gratuităţii la transportul STB”

Foto: stbsa.ro

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că nu a renunţat la ideea gratuităţii pentru mijloacele de transport în comun ale STB.



Întrebată de jurnalişti cu prilejul prezenţei sale la Şcoala nr. 195 pentru a verifica implementarea proiectului pilot privind autobuzul şcolar dacă se păstrează ideea de a oferi gratuitate la transportul cu STB pentru toţi bucureştenii, Firea a răspuns: „Se şi menţine, dar nu am anunţat încă un rezultat pentru simplul motiv că sunt păreri împărţite - unii specialişti spun că ar fi foarte bine, alţii spun că ar duce la situaţii de nedorit, pentru că s-au mai aplicat astfel de măsuri de gratuitate completă şi nu au fost de bun augur. În acest moment, cheltuiala PMB pentru subvenţiile şi investiţiile STB se ridică la circa 20 milioane de euro lunar, iar profitul STB tot lunar e de circa 3 milioane de euro, practic PMB acoperă lunar 17 milioane de euro pentru STB, cu alte cuvinte nu ne gândim sub nicio formă doar la acele 3 milioane de euro profitul STB, pentru că sunt foarte multe gratuităţi, nu pentru că nu sunt ei performanţi”.



Ea a amintit de gratuităţile pentru elevi, studenţi, pensionari, însoţitorii pensionarilor, persoane cu dizabilităţi.



„Sunt foarte multe categorii oricum de gratuităţi şi atunci ne punem problema să renunţăm şi la acele 3 milioane de euro lunar, profitul STB, pentru a da gratuitate completă. Nu ne gândim decât la faptul că va trebui să întărim paza acestor autobuze pentru a nu fi stricate, devalizate, cum s-a mai întâmplat în România, au fost cazuri de oraşe care au dat gratuitate şi pur şi simplu au foarte multe neplăceri. Deci nu am renunţat, dar sunt opinii diferite ale specialiştilor şi trebuie să cântărim foarte bine, nu ne-am gândit doar că nu ne permitem financiar, ci din punct de vedere al siguranţei celor care călătoresc, confortului acestora, precum şi integritatea autobuzelor, mai ales că ele sunt foarte noi şi vor veni în continuare autobuze noi, suntem în plină licitaţie pentru 400 de autobuze hibrid, 100 autobuze electrice, 100 tramvaie şi 100 troleibuze”, a adăugat Firea.