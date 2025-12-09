Generalul Radu Theodoru a murit. Conducea "Comandamentul Vlad Țepeș" și era acuzat de trădare

Radu Theodoru conducea gruparea autointitulată „Comandamentul Vlad Țepeș”. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN

Generalul în rezervă Radu Theodoru, acuzat de DIICOT de trădare în dosarul pregătirii unei lovituri de stat, a murit la vârta de 101 ani. Decesul acestuia a fost anunțat pe Facebook de către fiica sa.

„Dumnezeu să te (ne)odihnească, Voievodul Meu, căci ție nu ți-a plăcut niciodată odihna și chiar dacă vor spune unii că ai murit , Tu ești fără de moarte!”, a transmis fiica sa pe Facebook.

Radu Theodoru conducea gruparea autointitulată „Comandamentul Vlad Țepeș”, pe care procurorii o acuză că voia să înlăture actuala ordine constituțională, să desființeze partidele politice, să instaleze un nou Guvern, să schimbe numele țării, drapelul și imnul.

Potrivit DIICOT, gruparea infracțională s-a constituit la începutul anului 2023 de către cinci dintre inculpați și un suspect, un general maior în retragere. Din anul 2024, la acest grup s-a alăturat și cel de-al șaselea inculpat.

Ce este comandamentul Vlad Țepeș

Potrivit site-ului său, comandamentul Vlad Țepeș este o organizație „apolitică”, care s-a înființat în perioada pandemiei, dar abia în anul 2022 și-a primit această denumire și sloganul „ori ei, ori noi”. Organizația era condusă de generalul Radu Theodoru, în calitate de șef al Statului Major.

„dl. Gen.mr. Radu Theodoru a lansat un memorandum, să spunem, un APEL către poporul român cu obiectivele pe care noi le propunem populației de bună credință, oamenilor din Corporația România care într-un final au înțeles că sunt sclavi pe plantație, care au fost trimiși la export, care sunt în exil, care au fost deposedați de toate bunurile, de toate fabricile și uzinele patriei, de tot ce se putea fura din România din ultimii 36 de ani”, scrie pe site-ul organizației.

Organizația susține că România trebuie să iasă din NATO deoarece „ne mănâncă resursele”. Mai mult, membrii consideră că invazia Rusiei în Ucraina a fost o reacție de „apărare” la extinderea NATO.

Organizația dorea schimbarea numelui țării în "Geția"

Organizația își dorește să schimbe numele României în "Geția”, care ar urma să fie organizată în Sfatul Înțelepților (alcătuit din 13 membri și un delegat pentru „treburile” externe), Consiliul Bătrânilor (alcătuit din 130 de bătrâni) și Comitete Locale ale Moșilor (alcătuit din 1300 de moși).

„Geția” ar avea și un Guvern cu 9 ministere și 9 secretari de stat, iar miniștrii nu vor aveadreptul să facă vreo angajare. Cele 9 ministere sunt: Ministerul Dreptății, Ministerul Omului (din care ar face parte Direcția educației „geților” și sănătății „geților”), Ministerul Gliei, Ministerul Viitorului, Ministerul Bunăstării, Ministerul Mișcării, Ministerul Treburilor Interne, Ministerul Treburilor Externe și, în fine, Ministerul Apărării Geției.

DIICOT a precizat că inculpații au început demersuri pentru a negocia cu „factorii politico-militari externi” următoarele chestiuni:

retragerea României din alianța militară la care este parte

înlăturarea actualei ordini constituționale

desființarea partidelor politice

instalarea unui nou Guvern format din membrii organizației ce vor ocupa funcții de miniștri, înlăturarea tuturor angajaților din instituțiile statului

adoptarea unei noi constituții

schimbarea numelui țării, a drapelului și imnului