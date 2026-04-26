„I-am văzut la televizor și am zis: oare n-or veni și la noi?” Caravana cu Medici a ajuns într-un sat din Galați

sursa foto: Facebook / Caravana cu Medici

Zeci de localnici din comuna Cerțești, județul Galați, au mers sâmbătă la dispensarul din localitate, unde s-a desfășurat o acțiune de screening gratuit dedicată comunităților vulnerabile. Evenimentul a fost realizat de „Caravana cu Medici”, în parteneriat cu o companie farmaceutică. Majoritatea beneficiarilor au fost persoane în vârstă, cu acces limitat la serviciile medicale. Inițiatorii proiectului spun că obiectivul principal este aducerea serviciilor de prevenție direct în mediul rural, acolo unde este nevoia cea mai mare.

Consultațiile medicale desfășurate în satul Cotoroaia, comuna Cerțești, au fost realizate de o echipă formată din peste 15 medici, asistenți și tehnicieni din cadrul „Caravanei cu Medici”, cu sprijin financiar oferit printr-un parteneriat cu o companie farmaceutică.

„Am venit în comună ca să oferim servicii medicale gratuite. Facem asta de peste 10 ani de zile. De curând am început un proiect mare în care ne concentrăm pe diabet; vrem să creștem rata de detecție și să creștem awareness-ul pe parte de diabet. Am venit practic să consultăm oamenii, le oferim analize de sânge, le oferim investigații paraclinice și consult medical de specialitate”, a declarat dr. Vlad Berbecar.

Acțiunea face parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare sustenabilă, care vizează creșterea accesului la servicii medicale pentru comunitățile vulnerabile.

„Ne gândim și la restul populației, la celelalte comunități care sunt vulnerabile și ne dorim să le dăm acces acestor comunități la îngrijirea medicală. Asta înseamnă că prin aceste programe mergem exact în locuri ca acesta în care suntem astăzi și sunt foarte mândră”, a declarat Adriana Chalawa, coordonatoarea programului companiei farmaceutice.

„După cum se poate vedea, îngrijirea medicală nu este egală pentru toată lumea. Am venit aici și mulți pacienți au venit să fie consultați pentru a avea parte de o sănătate mai bună. Aducând aici Sănătatea Mobilă, testând pentru diabet, dacă diabetul este diagnosticat mai devreme, pacienții previn complicațiile în bolile cronice sau cardiovasculare”, spune Vasiliki Tsagkaraki, managerul general al companiei farmaceutice.

Medicii atrag atenția că incidența bolilor este ridicată în mediul rural. De altfel, în urma testărilor de la Cerțești, doi pacienți au fost deja diagnosticați cu diabet. Localnicii spun că astfel de inițiative sunt esențiale pentru comunitate.

„I-am mai văzut la televizor și chiar am zis: 'Oare n-or veni și la noi?'. Și uite c-au ajuns și au venit și la noi”, spune una dintre localnice.

Peste 120 de persoane au beneficiat de evaluări medicale complexe în cadrul acțiunii de sâmbătă.