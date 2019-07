Captură Antena 3

Colegii de la emisiunea „În premieră” au organizat un fel de "Ziua Porților Deschise". Ne permit să tragem cu ochiul în bucătăria lor secretă, ca să vedem prin ce-au trecut, un sezon întreg la filmări și cum se fac, de fapt, reportajele. S-au cățărat pe munte, au zburat, s-au lăsat tăiați în bucăți, au răscolit arhive secrete, au atins subiecte sensibile, au întâlnit personaje controversate dar și oameni care au schimbat lumea. Au avut parte de urmăriri ca-n filme, și, uneori, chiar au jucat în filme, de la roluri de contrabandiști, până la pușcăriași sau milițieni.

Pentru sezonul 17 al emisiunii, s-a strigat "motor" într-o zi de 17, 17 martie 2019. Un sezon care ne-a purtat prin mai multe țări și prin mai multe stări: bucurie, emoție, furie, teamă, mândrie și uimire. Lumea întreagă se dovedește a fi un spectacol greu de crezut chiar și pentru noi, cei care asistăm la "facerea" lui. Un spectacol în care, fiecare dintre noi, ajungem, la un moment dat, sa jucăm un rol principal.

Filmările pentru reportajul "Nordul sălbatic", dubla 5: Sabin Ciornea si Liviu Dochita investigau fenomenul contrabandei de țigări la granița de nord a României. Câteva dintre scenele acestui documentar cu iz de film de acțiune trebuiau reconstituite. Acela este momentul în care reporterul trece din spatele, în fața camerei de filmat, în acest caz pentru a juca cu trup, suflet și multă sudoare, rolul principal al cărăușului de țigări, urmărit de către poliția de frontieră pe valea Vaserului, în Maramureș. Până ce filmarea a ieșit cum trebuie iar Sabin s-a ales cu câteva vânătăi. Acesta este și motivul pentru care, în general, reporterii și cameramanii nu au nevoie de abonament la sală. Iată un alt exemplu: se întampla tot pe valea Vaserului, tot în timpul filmărilor pentru reportajul "Nordul Sălbatic". Ca să ajungem până în cel mai apropiat punct de graniță cu Ucraina, mergem, împreună cu Poliția de Frontieră, cu drezina. Mergem, până la un moment dat, când ne prinde ploaia, iar roțile drezinei încep sa patineze pe șina udă. Așa, ca, într-un final, am intrat și noi în bocancii polițiștilor de frontieră și am pus umărul la treabă.

Reporterul se gândește, cu siguranța, în acel moment că e o experiență interesantă până la urmă sa împingi în felul asta o drezină. O dată în viață ți se întamplă. Credeți? La scurt timp, Sabin Ciornea, se afla fix în fața unei situatii trase la indigo și a unei drezine înțepenite pe alte șine, undeva în zona Targu Mureș. În felul asta, mergând când cu drezina, când pe lângă drezina, echipa „În premieră” a reușit să scoată la iveală unul dintre cele mai mari jafuri ale României, distrugerea Mocanitei Transilvaniei. Traseul de zeci de kilometri a fost presărat cu obstacole de către oameni "de bine", doar pentru a împiedica eforturile unor tineri de a reda turiștilor una dintre cele mai vechi locomotive cu abur de la noi. Indiferent de situație, noi ne-am luat rolul în serios. Cam prea în serios, ar putea spune cameramanul Mihai Dina.

Reportajul "Ruinați de România", spune povestea dramatică a multor oameni de afaceri de la noi care sunt intimidați și forțați în cele mai cumplite moduri, să renunțe la businessul lor. Uneori, chiar cu pușcăria. Pentru aceasta a fost nevoie de reconstituirea unei scene, într-un arest preventiv cât se poate de real, în care nimic nu te pregătește, vreodată, să intri. Nici măcar pentru a filma cateva scene de reconstituire.

Carmen Moise si Ionela Gavriliu, două fete altfel vesele, de la Buzău, s-au trezit pentru prima dată în viață, colege de celulă. Conform scenariului, inspirat din întâmplări adevarate, una intră în pușcărie pe nedrept, alta era în pușcărie, cu grave tulburări de personalitate. Ori indicațiile regizorului au fost foarte bune, ori Ionela e o actriță încă nedescoperită, dar până și cameramanul Mihai Dina a fost șocat de prestație. În aceste condiții, nu e foarte greu să mimezi frica. E greu, dar când rolul ți se potrivește manușă, totul devine o plăcere. Și în acest sezon, Liviu Dochita a jucat în câteva scene personajul sau preferat. Milițianul ușor grizonat, cu privire dură, imposibil de înduplecat, trebuia să facă mai multe percheziții în căutarea cărților interzise din perioada comunistă, în cateva case ale unor importanți intelectuali ai vremii. Unul dintre ei, Nicolae Steinherd. Și așa, o scena care se preconiza banală, ce putea fi terminata in maximum 5 minute a durat mai bine de o jumătate de ora. După mai multe crize de ras.

În acest sezon echipa noastra s-a mai mărit un membru, cel mai tânăr de până acum. Ilinca, fetița Denisei și a lui Cristian Tamas. La nici 3 ani, are deja experiență în redacție și pe teren, și a înțeles esența jurnalismului de televiziune văzut prin prisma părinților: tata filmează și mama doar lucrează. Ilinca și-a făcut debutul în emisiune în timpul filmărilor pentru reportajul "Familii ca la carte", o analiza la rece, din interior, a unui fenomen care a cuprins toata România și-a transformat meseria de mama în afacere banoasa - parentingul. Tocmai pentru a le demonstra specialiștilor că teoria lor e anulată de practică, în cateva secunde, Ilinca a fost peste tot, întrerupând filmarea cu grație și zambet. Filmarile au putut continua doar după ce Claudiu Rosoiu, unul dintre asistenți a fost numit oficial "bona" Ilincai. De atunci i se spune simplu Clau și este partenerul ei preferat de joacă, pe teren, atunci cand părinții au treaba cu emisiunea. Inspirată de experiența de mama, Denisa Morariu a revenit în acest sezon, după concediul de maternitate, cu două reportaje care au ca puncte centrale părinții și copiii. "Familii ca la carte" întoarce pe toate părțile fenomenul parenting, de la necesitate pana la marketing uriaș. "Spărgătorii de mituri" vorbește despre învățământul românesc adaptat sau, mai bine spus, neadaptat copiilor cu nevoi speciale. Lumea văzută prin ochii acestor copii, fără vedere, cu autism sau sindrom down este dură, nedreaptă, dar extrem de sensibilă și emoționantă.

În timpul acestor filmari, Denisa l-a cunoscut la Botoșani și pe Tony, un baiat cu sindrom asperger și un grad de genialitate de-a dreptul surprinzător. De cum am intrat în casă, știa totul despre echipa de filmare. Inclusiv zilele de naștere și ziua saptamanii în care s-au nascut. O țară întreagă a fost uimită, la televizor, de talentul incredibil al acestui copil special, dar din păcate, după difuzarea reportajului viața lui Tony s-a schimbat din rău în mai rău. Băiatul a fost supus la un lung șir de glume răutăcioase la școală până când mama s-a decis să-l mute în alta clasă. Doar că cererea ei nu a fost acceptată. Așa că azi, mama e în concediu medical și sta acasă cu Tony care nu a mai dat pe la școala de 2 luni. Dar nu disperă niciunul dintre ei. Viața e o fascinanta aventură. La fel ca multe dintre filmarile noastre, din acest sezon.

Evghenia Kironaki, Mihai Buzduga și Sorin Tutuianu au văzut cu ochii lor ce înseamnă să trăiești în vârf de munte, în cele mai izolate sate din România, în mijloc de iarna. O adevarată aventură, plină de pericole și peripeții a fost, pentru început, drumul. Mașina noastră, obișnuită cu asfaltul si civilizația, s-a declarat învinsă. Echipa a fost salvată de un jandarm si a continuat misiunea cu o alta masină, off road. Până într-un punct. Aventura a continuat cu sania trasă de cai. De-o parte muntele, de alta, prăpastia. În mintea unor orășeni ca noi începeau sa se deruleze cele mai negre scenarii. Intuind parcă frica bine ascunsă sub gecile noastre de iarnă, un sătean a condus caii alergând pe langa ei. Zăpada se topea și se lipea de încălțăminte. Iar bătranul ne avertiza că prea mult nu o sa putem zabovi sus pe munte, fiindcă riscăm sa nu mai putem cobori. Moșul rareori mai sta pe aici. Și-a luat o casă mai aproape de civilizație și își vizitează soția de 90 de ani o dată pe saptamană. Femeia a ajuns o pustnică, nu mai știe nici cine e președintele țării nici ce-i aia un telefon mobil. Dar ne-a anunțat că a știut sigur ca o sa venim la ea, fiindcă ne-a văzut în vis. Mai mult, femeia s-a dovedit că știa absolut totul despre noi, cine suntem, care e casatorit, care are copii.

Coincidență sau nu, Sorin, era de mai puțin de o saptamană tătic. Dacă am fi stat mai mult la povești, probabil că femeia ne-ar fi prezis aventuri neașteptate și în zilele următoare de filmare, într-un sat din maramureș, fără curent electric și fără semnal la telefon. Am reușit, intr-un final, să luam așa legatura cu omul care sa ne ducă în alt sat cu sania. Încă nu se luminase de ziuă când am plecat din nou la drum. Într-un cătun al Vasluiului, împreună cu cei mai tineri săteni care în fiecare zi parcurg pe jos cate 14 km pana la școală și înapoi .Dar până și frica de animale sălbatice ori de întuneric se tratează. Închizi ochii, spui o rugăciune în gând, și îți vezi de drum. Dar ce faci dacă ai frica de înaltime și ești nevoit să mergi spre casă, în fiecare zi, așa urcând. Doar așa se poate ajunge în Inelet, Caras Severin. Astăzi pe scara ce leagă parcă pământul de cer mai urca doar o mână de localnici, cați au mai rămas in satul izolat, cațiva turiști curioși si o echipă de televiziune care a inaugurat cartea de oaspeți a lui nea Avramica, pe anul 2019. Noi am fost primii care am semnat în acest an. Și ca să ramanem de tot în istorie, am tinut morțis să ajungem în unul dintre satele în care mai locuiește doar un om. O alta provocare, o alta aventură. Și așa am parcus, pe jos, în jur de 11 kilometri. A fost, deci, un sezon în care ne-am cațărat pe munți, am bătut țara și lumea în lung și-n lat pentru cele mai bune povești, pentru cele mai interesante personaje.

Ionela Gavriliu a avut și ocazia să dea mâna cu o legendă vie, ultimul elev în viața al lui George Enescu, marele violonist Ivry Gitlis, dar și să atingă cu mâna vioara lui, Stradivarius, veche de 300 de ani. Ne-am lăsat cuceriți de povești, ne-am lăsat tăiați în bucăți doar ca să înțelegem mai bine cum se face magia. Până la urma, chiar și după reportaj n-am înțeles cum se face magia. Dar am înțeles că nici nu e bine sa știi cum se face. Altfel, ar dispărea una dintre cele mai frumoase forme de spectacol și a doua cea mai veche meserie din lume. Farmecul e sa te lași cucerit de magie, chiar dacă asta presupune să levitezi pentru cateva minute. Nu e simplu sa fii prima oară în viață pe masa de levitație a unuia dintre cei mai cunoscuți magicieni din România. Levitatia și magia în general, nu daunează deloc sănătății.

Dacă v-am surprins suficient, dacă v-au placut artiștii, mai poftiți "În premieră" și în sezonul toamnă-iarnă.