Noua „modă” la înmormântări: Primul sicriu 100% diodegradabil din lume făcut din ciuperci. Se cultivă în 7 zile și arată ca un cocon

1 minut de citit Publicat la 15:00 06 Dec 2025 Modificat la 15:00 06 Dec 2025

Primul sicriu din lume realizat pe bază de ciuperci. Sursa foto: Hepta/ Loop Biotech

Primul sicriu din lume realizat pe bază de ciuperci a devenit disponibil pentru cei care vor să părăsească această lume într-un mod ecologic.

Firma olandeză Loop Biotech afirmă că Loop Living Cocoon poate salva pădurile și reduce emisiile de CO₂. Acestea sunt fabricate din filamente de rădăcină de ciuperci, cunoscute sub numele de miceliu, combinate cu fibre de cânepă reciclate.

Loop spune că tehnologia sa patentată creează un sicriu 100% biodegradabil, care poate fi cultivat sustenabil în șapte zile și se descompune complet după 45 de zile, îmbogățind solul cu nutrienți.

› Vezi galeria foto ‹

De asemenea, elimină necesitatea folosirii substanțelor chimice, a adezivilor și a metalelor necesare în producția sicrielor și consumă foarte puțină energie pentru a fi crescut.

Coconul în sine poate fi depozitat într-un loc uscat și bine ventilat până la momentul utilizării, deoarece se degradează doar atunci când intră în contact cu solul în condiții ideale.

Are șase mânere din iută, potrivite pentru ca șase persoane să îl ridice sau să-l poarte pe umeri, și este compatibil cu dispozitive mecanice de ridicare și cu frânghii pentru coborârea în mormintele standard.

Coconul cântărește doar 30 kg și este disponibil într-o singură mărime care ar trebui să se potrivească pentru 95% dintre adulți, putând transporta în siguranță până la 200 kg.