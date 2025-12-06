Politicienii din SUA se plâng că mașinile au devenit prea sigure și spun că situația trebuie inversată

Progresele în automatizarea fabricilor permit constructorilor auto să producă suficient de multe mașini tradiționale pentru a satura piața. Foto: Getty Images

Pentru aproximativ 92% din populația SUA, deținerea unui autoturism este aproape obligatorie, însă costurile mari generează tot mai multă presiune. Costul mediu al unei mașini noi a atins deja un nivel record, iar numărul mașinilor recuperate pentru rate neplătite a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani.

Iar aleșii republicani susțin, potrivit Wall Street Journal, că tehnologia automobilistică este de vină. Aceștia nu critică însă sistemele multimedia cu prețuri umflate, cheile wireless, scaunele electrice sau serviciile cu abonament, ci exact sistemele de siguranță despre care NHTSA spune că au salvat 860.000 de vieți din 1968 până azi.

Un raport al WSJ, citat de Futurism, spune că republicanii pun pe picioare o comisie condusă de senatorul Ted Cruz pentru a ataca legile federale ce impun tehnologii de siguranță pe modelele noi. Printre acestea se numără sisteme ieftine și deja testate, cum ar fi frânarea automată de urgență (AEB) și alarmele care le amintesc șoferilor că și-au lăsat copilul pe bancheta din spate.

Trei directori ai marilor producători auto din Detroit au fost convocați la cererea lui Cruz, inclusiv un reprezentant Tesla, pentru a „explica de ce cresc prețurile mașinilor”. Întâlnirea se anunță tensionată, fiindcă, în realitate, industria auto este deja în mare parte aliniată cu prioritățile republicanilor.

Deja la începutul acestui an un grup de lobby a dat în judecată Departamentul Transporturilor în numele industriei auto, contestând viitoarele cerințe legate de AEB. Companiile susțin că noile reguli „ar crește semnificativ costurile”, deși multe dintre ele includ deja AEB pe anumite modele din proprie inițiativă.

Cu toate acestea, dacă ne uităm cu adevărat la ce alimentează creșterea prețurilor, parlamentarii se uită în direcția greșită.

În practică, progresele în automatizarea fabricilor permit constructorilor auto să producă suficient de multe mașini tradiționale pentru a satura piața. Într-o lume ideală, marile companii ar transfera aceste economii către cumpărători, iar eficiența ar trebui, în mod normal, să reducă prețurile. Dar asta ar tăia din profiturile industriei, exact contrariul regulii nescrise după care funcționează producătorii auto de la bun început.

Scaunele auto sunt un exemplu perfect. Deși designul lor influențează siguranța în caz de accident, industria a dus lucrurile mult mai departe, transformându-le în „scaune electrice” încărcate cu senzori biometrici, ventilație, encodere și motoare.

Luate separat, scaunele sunt doar un element de interior. Însă transformate în obiecte high-tech, devin o industrie distinctă, una care valora deja 50 de miliarde de dolari încă din 2014, o nouă sursă de profit pentru producători și o cheltuială în plus pentru cumpărători.

Sistemele high-tech sunt doar cea mai recentă manifestare a unui fenomen vechi. Așa cum scria jurnalistul Joe Andrews în 1942: „pentru a rezolva stagnarea industriei auto și a găsi noi domenii de profit, corporația Ford s-a extins într-o mulțime de sectoare auxiliare. A dezvoltat benzina etilată, pe care o monopolizează; a investit în Nylon, Frigidaire, și tot felul de aparate și gadgeturi.”