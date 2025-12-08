CEO-ul unei companii s-a lăsat bătut de robotul pe care l-a creat, după un val de critici că acesta nu era real

Compania chineză de robotică EngineAI a publicat un videoclip în care îl arată pe robotul umanoid T800 lovindu-l și punându-l la pământ pe CEO-ul Zhao Tongyang, pentru a combate afirmațiile conform cărora imaginile cu cel mai recent model al său au fost create folosind inteligența artificială, scrie CNN.

EngineAI a dezvăluit robotul T800 cu o zi înainte, dar videoclipul de lansare, care îl arată lovind uși sau executâdn lovituri rapide cu piciorul într-un studio slab luminat, a alimentat speculațiile că au fost folosite efecte digitale ca să-I fie îmbunătățite mișcările.

Conform unei știri publicate pe site-ul Extreme Engineering, compania a declarat că videoclipul „nu conținea CGI, nu conține inteligență artificială și nu are accelerare video”, însă mulți telespectatori au indicat iluminarea cinematografică, editarea stilizată și mișcarea neobișnuit de fluidă ca semne de manipulare digitală. Reacția negativă reflectă o problemă mai amplă pentru sectorul roboticii umanoide, aflat în continuă dezvoltare, unde mișcarea din ce în ce mai realistă estompează adesea linia dintre inginerie și grafica pe calculator.

Ca răspuns, EngineAI a publicat un nou material video pe X intitulat „T800 BTS Footage: Combaterea zvonurilor CGI”. Videoclipul elimină gradarea culorilor și tăieturile dramatice, arătând robotul într-un studio simplu efectuând aceleași acțiuni, cu articulații mecanice și mișcări vizibile.

Compania spune că performanța robotului se bazează pe inginerie mai degrabă decât pe efecte digitale/

EngineAI este cea mai recentă firmă chineză care se confruntă cu acuzații de organizare a demonstrațiilor sale. La începutul acestei luni, Xpeng a fost forțată să publice clipuri tehnice suplimentare după ce robotul său Iron a atras acuzații conform cărora un om ar fi putut purta un costum robotic în timpul unei prezentări.



